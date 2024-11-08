Климатическая «машина времени» НАСА показала, как нагревается Земля

На этой графике НАСА показано, как наша планета нагревалась последнее столетие. Концентрация загрязняющих веществ, которые, как..

На этой графике НАСА показано, как наша планета нагревалась последнее столетие.

Концентрация загрязняющих веществ, которые, как считается, вызывают нагревание планеты, в 2023 году достигла рекордных значений. Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация ООН.

Она предупреждает, что мир стоит на пути к тому, чтобы превысить предел потепления в полтора градуса по Цельсию, предусмотренный в Парижском соглашении 2015 года.

Согласно климатической службе ЕС, лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура составила 16,8 градуса по Цельсию. Это на 0,66 градуса выше среднего.

При этом август стал самым жарким месяцем в истории наблюдений в мире, а также третьим подряд месяцем, в котором был установлен такой рекорд после самых жарких июня и июля.

В августе температура значительно выше среднего наблюдалась в том числе над Австралией, несколькими странами Южной Америки и вокруг большей части Антарктиды.

Между тем, в мировом океане зафиксировали самую высокую дневную температуру поверхности за всю историю наблюдений.

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Ожидается, что к концу столетия, если не предпринимать никаких мер, средняя глобальная температура поднимется на 2,8 градуса по Цельсию.

Изменение климата влияет на многие явления в мире. Например, океаническое течение, которое переносит тепло из тропиков в Северное полушарие, сейчас самое медленное за последние 1000 лет. Это может привести к изменениям устоявшихся погодных явлений.

Как считают экологи, к 2050 году более миллиарда 600 миллионов городских жителей в мире будут регулярно страдать от летней жары. При этом средняя температура составит не менее 35 градусов.

Арктика также нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты. Отдельное моделирование экспертов показывает, что уже к 2035 году площадь арктического морского льда летом может сократиться до менее миллиона квадратных километров. Сейчас площадь составляет чуть более четырёх миллионов.

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