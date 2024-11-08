Четыре минарета высотой 50 метров и центральный купол высотой 30 метров. Новая мечеть занимает видное место..

Новая достопримечательность: в Албании открыли мечеть за 30 млн евро

Четыре минарета высотой 50 метров и центральный купол высотой 30 метров. Новая мечеть занимает видное место в одном из районов Тираны – столицы Албании.

Площадь строения – 10 000 квадратных метров. Находится рядом со зданием парламента.

Местный имам говорит, что большая мечеть была необходима, поскольку раньше тысячи верующих молились просто на улице.

[Газменд Текджа, имам]:

«После падения коммунистического режима все религиозные общины Албании желали построить культовый объект, который был бы символом, а также местом для размещения верующих».

Менее чем в 100 метрах находится католический собор, а дальше к центру – православный.

Впрочем, в Албании преобладает мусульманское население. Из двух миллионов 400 тысяч жителей страны ислам исповедует более половины. Восемь процентов населения – католики и семь – христиане.

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При этом разные веры уживаются в Албании мирно.

[Газменд Текджа, имам]:

«Мы всегда хорошо относились друг к другу. Я уверен, что такой комплекс станет источником добра, благ и гармонии среди албанцев».

Строительство мечети началось в 2015 году, и спонсировал его турецкий фонд. На проект выделили 30 миллионов евро.

Помимо больших помещений для молитв, здесь есть конференц- и выставочные залы, а также двухэтажная библиотека.

Благодаря своей османской архитектуре с некоторыми элементами албанских традиций мечеть уже привлекает туристов.

[Марк Меллема, турист из Голландии]:

«Мне было очень любопытно посмотреть на Албанию. А мечеть мы увидели случайно. Мы не знали, что она новая. Потом мы вошли внутрь».

Мечеть официально открылась 10 октября этого года. Власти надеются, что она поможет привлечь в албанскую столицу ещё больше туристов.

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