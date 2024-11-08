Распад трёхпартийной коалиции Германии спровоцировал политический хаос в крупнейшей экономике Европы. Аналитики считают, что вакуум во..

Правящая коалиция Германии распалась после того, как Шольц уволил главу Минфина

Распад трёхпартийной коалиции Германии спровоцировал политический хаос в крупнейшей экономике Европы.

Аналитики считают, что вакуум во власти может ослабить немецкую политику на ближайшие месяцы.

[Штефан Маршал, политический аналитик]:

«Сейчас в Германии наступает переходный период, а это означает, что у нас есть правительство, которое очень скоро уйдёт в отставку, и мы не знаем, как будет выглядеть новое правительство».

Коалиция распалась, когда канцлер Германии Олаф Шольц уволил Кристиана Линднера от партии Свободных демократов с поста министра финансов.

Теперь ожидается, что Шольц будет временно возглавлять правительство меньшинства с социал-демократами и зелёными. А это означает, что для принятия любых решений нужно будет собирать парламентскую поддержку.

Шольц объявил, что голосование по вотуму доверия правительству состоится 15 января. Это откроет путь к проведению внеочередных выборов к концу марта.

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При этом лидер оппозиции Фридрих Мерц призывает провести голосование по вотуму доверия немедленно, а выборы организовать в январе.

Впрочем, пока Шольц пользуется поддержкой, поэтому в ближайшие несколько месяцев выборов в Германии не намечается.

Вместо Линднера канцлер назначил министром бывшего инвестиционного банкира Goldman Sachs Йорга Кукиса. Ему предстоит внедрить срочные меры, необходимые бюджету. Однако это будет зависеть от поддержки оппозиции.

Немецкая экономика уже борется с высокими расходами на энергоносители и снижением конкурентоспособности. Аналитики считают, что политический хаос ещё больше навредит Германии, подорвав внутреннее потребление и поток инвестиций.

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