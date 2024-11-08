Из лаборатории в Южной Каролине сбежало 43 обезьяны

Жителям небольшого городка Йемасси в Южной Каролине полиция сказала запереть окна и двери в своих домах...

Жителям небольшого городка Йемасси в Южной Каролине полиция сказала запереть окна и двери в своих домах. Переполох случился после того, как из местного исследовательского центра Alpha Genesis сбежало 43 примата.

Полицейское управление города сообщило, что на воле оказались молодые самки макак-резусов. Жителей города с населением примерно в 2000 человек призвали ни в коем случае не приближаться к обезьянам, а сразу звонить в 911.

Сотрудники центра Alpha Genesis и полиция ищут беглецов с помощью ловушек с едой, а также тепловизионных камер.

Как обезьянам удалось сбежать, пока неизвестно. При этом центр сообщил, что этих приматов не использовали для испытаний. Они также слишком молоды, чтобы быть переносчиками болезней.

Компания работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе методов лечения расстройств головного мозга. Она заявляет, что это один из крупнейших и наиболее комплексных объектов в США, разработанных специально для обезьян.

Местные СМИ сообщают, что побеги приматов здесь уже случались, в том числе в мае этого года, а также в 2016 году.

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