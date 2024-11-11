В этом люксовом ресторане в бразильском Сан-Паулу появился новый популярный ингредиент – тофу. Несмотря на то,..

Почему бразильцы производят миллионы тонн сои, но почти её не едят

В этом люксовом ресторане в бразильском Сан-Паулу появился новый популярный ингредиент – тофу.

Несмотря на то, что Бразилия – крупнейший в мире производитель сои, местные жители потребляют её крайне мало. В итоге она, в том числе и соевый сыр тофу, превратилась в дорогой нишевый продукт.

В чём же причина? В бразильском обществе к сое относятся настороженно, поскольку её часто экспортируют в Азию и Европу для откорма скота.

Кроме того, 98% сои – генетически модифицированы, благодаря чему для её выращивания могут активно использовать гербициды.

При этом сами бразильцы предпочитают тофу и соевое молоко из сои, не содержащей ГМО. В итоге её везут из далёких стран, таких как Япония.

[Гас Гуаданьини, глава Института хорошего питания]:

«Это безумие, но Бразилия – это мировой производитель продукции, которую она одновременно импортирует. Соя, которую производят в Бразилии, используют на корм животным, а мы хотим покупать сою без ГМО для использования в пищевой промышленности».

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В итоге соя, которую можно купить в Бразилии, очень дорогая. За 250 граммов тофу придётся заплатить немалые деньги.

Одновременно, Бразилия в среднем поставляет в Китай более миллиона тонн сои в неделю, а объём нынешнего урожая этой продукции достигнет рекордных для мира 170 миллионов тонн.

При этом, возвращаясь к ресторанам, эксперты отрасли говорят, что отношение бразильцев к сое постепенно меняется.

[Мария Чермелли, владелица ресторана]:

«Многие придерживаются веганской диеты. Кроме того, представления людей сходят на нет. Из-за этого, я думаю, сегодня тофу гораздо лучшего качества».

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