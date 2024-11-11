На горе Фудзи в Японии, наконец-то, прошёл первый в этом сезоне снегопад. Причём он стал самым..

На горе Фудзи в Японии выпал самый запоздалый за 130 лет первый снег

На горе Фудзи в Японии, наконец-то, прошёл первый в этом сезоне снегопад. Причём он стал самым запоздалым за последние 130 лет. В прошлом году первый снег на горе выпал 5 октября.

Предыдущие рекордно поздние первые снегопады фиксировали в 1955-м и 2016 годах. Тогда белый покров на вершине Фудзи появился 26 октября.

[Мамору Мацумото, метеоролог]:

«Тенденция такова, что первый снегопад на горе Фудзи всё больше запаздывает. Причины пока неясны, но одна из них – это высокая температура рядом с вершиной нынешней осенью».

Япония пережила два рекордно жарких лета подряд. Осень в этом году тоже выдалась чрезвычайно тёплой. При этом в октябре температура воздуха рядом с вершиной достигла рекордно высокого значения в 1,6 градуса по Цельсию. А средний показатель – минус два градуса.

Полюбоваться знаменитой горой каждый год приезжают тысячи туристов. И все, конечно, хотят увидеть снег.

[турист из США]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«В первый день я не увидел снега и подумал, что эта гора даже не похожа на Фудзи».

[туристка из США]:

«Заснеженная гора выглядит прекрасно. Именно этого мы ждали, и как раз такой мы видим гору на фото – это Фудзи, покрытая снегом».

Фудзи – действующий стратовулкан. Его высота – 3776 метров. Это самая высокая гора в Японии. Фудзи веками вдохновляла японских художников, а также была местом паломничества верующих. Сейчас гора принадлежит синтоистскому храму. Она также включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Короткая ссылка на эту страницу: