Минимум 26 человек погибли и более 50 получили ранения в результате взрыва на железнодорожном вокзале в..

Взрыв бомбы на ж/д-вокзале в Пакистане унёс жизни 26 человек

Минимум 26 человек погибли и более 50 получили ранения в результате взрыва на железнодорожном вокзале в Кветте – столице пакистанской провинции Белуджистан. Трагедия произошла утром, когда более 100 пассажиров ждали на платформе поезда.

Сейчас силы безопасности проводят расследование. Вокзал будет закрыт три или четыре дня.

Взрыв осуществил террорист-смертник. Ответственность на себя взяла левая сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана». Она заявила, что её атака была нацелена на военных.

По данным полиции, большинство погибших и пострадавших – это солдаты. Также погибли шесть железнодорожников. Кроме того, есть жертвы и раненые среди гражданских.

[раненый]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Взрыв произошёл шагах в десяти от меня. Я получил ранения. Взрыв прогремел всего через шесть секунд после того, как я прошёл мимо. Я видел панику, видел, как снесло крышу и как люди умирают у меня на глазах. Затем я потерял сознание». [раненый]:

«Я со своими родными собирался ехать в Джафарабад, когда произошёл взрыв. Мы сразу же бросили вещи и стали искать укрытие. Повсюду был хаос, платформу залило кровью».

Белуджистан богат полезными ископаемыми, включая нефть и газ. Независимости провинции добиваются несколько сепаратистских группировок. Крупнейшая из них – «Армия освобождения Белуджистана». Она часто устраивает нападения на иностранных граждан, в том числе китайцев, которые работают на китайских объектах в Пакистане. Таким образом военизированная организация выступает против инвестиционных проектов Китая в стране.

Это сепаратистское движение признано террористическим в Пакистане, КНР, США, Великобритании и Евросоюзе.

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