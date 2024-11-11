Пожарные ищут жертв наводнения на рисовых полях в Испании

Пожарные Валенсии ищут возможных жертв наводнений на рисовых полях в районе заповедника Альбуфера. Здесь из воды..

Пожарные Валенсии ищут возможных жертв наводнений на рисовых полях в районе заповедника Альбуфера. Здесь из воды и грязи продолжают доставать автомобили, которые унесло потоками воды.

[пожарный]:

«Нам поручили обыскать каналы Альбуферы на каноэ, на случай, если обнаружим тела. Здесь мы видим полузатопленные машины. Теперь мы проверяем, не остался ли кто-нибудь внутри».

Разрушительные наводнения, которые обрушились в основном на регион Валенсия в конце октября, унесли жизни более 220 человек. Это бедствие назвали одним из самых страшных для Европы за десятилетия.

Сообщается, что 78 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Также, 40 тел пока не опознаны.

[рабочий]:

«Мы сотрудничаем с пожарными, откачивая воду из канализации. Они убирают улицы, а мы выкачиваем воду. Когда бак заполняется, мы выливаем её здесь».

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Между тем, тысячи протестующих вышли на улицы Валенсии, требуя привлечь местные власти к ответственности за ликвидацию последствий катастрофы. Они требуют отставки Главы регионального правительства Карлоса Масона, обвиняя его в том, что помощь людям направили слишком поздно.

[протестующая]:

«Это погодное явление. Конечно, его нельзя было избежать, но масштаб последствий можно было бы предотвратить. И, конечно, это произошло из-за действий наших политиков».

Протестующие утверждают, что правительство слишком поздно объявило тревогу – через несколько часов после того, как вода затопила деревни по всему региону. При этом некоторые местные муниципалитеты и даже Университет Валенсии предупреждали о бедствии ещё накануне, 28 октября.

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