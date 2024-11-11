В Индонезии спешат эвакуировать оставшихся жителей близ извергающегося вулкана

На индонезийском острове Флорес продолжаются массовые эвакуации из-за извержения вулкана. Всего нужно вывезти 16 тысяч человек...

На индонезийском острове Флорес продолжаются массовые эвакуации из-за извержения вулкана. Всего нужно вывезти 16 тысяч человек. Эвакуировано уже более 10 тысяч. Власти обещают вывезти всех оставшихся жителей, однако не хватает автобусов.

[Агустинус Сильвестер, полицейский]:

«Вулканический пепел движется в сторону Маумере, поэтому пострадало много деревень. Большинство были эвакуированы. Мы планируем эвакуировать часть оставшихся жителей, но из-за ограниченного транспорта парка ждём. Как только сможем, вывезем всех».

Впрочем, не все хотят уезжать в принудительном порядке.

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[местный житель]:

«Я бы предпочёл эвакуироваться сам, когда посчитаю нужным, поскольку у меня здесь есть поля и растения, и я могу продать урожай».

Для эвакуированных создали три эвакуационных центра и планируют организовать ещё три.

[эвакуированная]:

«Здесь нам комфортно, дают еду и воду. Условия для сна тоже хорошие, но те, у кого есть малыши, всё ещё спят на циновках, матрасов нет, и запасы детского питания тоже пока ограничены».

Вулкан Левотоби Лаки-Лаки извергается с 3 ноября. Из кратера вырывается лава, а столб пепла достигает 9 километров в высоту. Сожжены тысячи домов, и уже погибло девять человек.

Высота вулкана – почти 1600 метров.

Индонезийское вулканологическое агентство планирует расширить запретную зону вокруг кратера с 8 до 9 километров.

Индонезия расположена по обе стороны так называемого «Тихоокеанского огненного кольца» – области высокой сейсмической активности, где сходятся несколько тектонических плит.

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