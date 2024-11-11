Боливийцы украшают черепа предков, чтобы помянуть усопших

Боливийцы устроили праздник на кладбище в Ла-Пасе. Здесь они каждый год выставляют на всеобщее обозрение черепа..

Боливийцы устроили праздник на кладбище в Ла-Пасе. Здесь они каждый год выставляют на всеобщее обозрение черепа умерших предков. Происходит это через неделю после Дня всех святых. Праздник называется «Натитас», или День черепов.

[житель Ла-Паса]:

«У меня уже 25 лет хранятся черепа Фройлана и Эсперансы. Это замечательные духи, и мы пришли на главное кладбище в Ла-Пасе, чтобы они послушали музыку и пообщались с другими душами, поскольку сегодня у них день рождения. Наши черепа празднуют свой день рождения так же, как люди. Они помогают нам и защищают нас».

Многие боливийцы хранят черепа дома, а в праздник просто приносят их на кладбище. Останки родственников украшают и даже делают для них своеобразные коробки-витрины.

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[жительница Ла-Паса]:

«Мой (череп) Панчито – это чудо. Я его люблю. Он заботится обо мне и защищает меня от всего плохого».

Считается, что этот праздник уходит корнями в древние обычаи индейцев. В период колонизации испанцы старались искоренить такие традиции, считая их варварскими. Однако обычай просто видоизменился и дошёл до наших дней. Теперь он сочетает в себе индейские и католические традиции.

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