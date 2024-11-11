88-летний грек пробежал марафонскую дистанцию, улучшив прошлогодний результат

88-летний греческий бегун Плутархос Пурлиакас доказал, что возраст не мешает достигать новых высот. Пожилой мужчина завершил «Аутентичный» Афинский марафон за 6 часов 31 минуту. При этом по сравнению с прошлым годом его результат улучшился на 18 минут.

Плутархос увлёкся бегом в 73 года. Вдохновил сын – ультрамарафонец.

[Плутархос Пурлиакас, марафонец]:

«Люди не верят, что мне уже столько лет и что в таком возрасте я участвую в марафоне. А я предлагаю им поверить, ведь на это способен каждый».

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Марафонец живёт в Кастории на северо-западе Греции. Тренируется постоянно. В будни пробегает по 4-5 километров, а в выходные – до 20-ти. Говорит, что бег даёт ему здоровье и свои 88 лет он просто не чувствует.

[Плутархос Пурлиакас, марафонец]:

«Я никогда не курил. Не позволяю себе излишеств, не пью, не засиживаюсь допоздна. Питаюсь сбалансированно, ем всё, но в меру».

Участники «Аутентичного» Афинского марафона стартуют в городке Марафон, а финишируют на стадионе «Панатинаикос» в Афинах, где в 1896 году прошли первые современные Олимпийские игры. Плутархос уже в 12-й раз участвует в этом забеге.

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