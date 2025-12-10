fb pixel
«Передовым мировым шагом» назвал запрет на соцсети для детей премьер Австралии

Дата загрузки: 2025-12-17

Австралия стала первой страной, запретившей соцсети для пользователей моложе 16 лет. Закон вступил в силу 10 декабря.

Теперь десять крупнейших онлайн-платформ не должны позволять детям и подросткам регистрироваться на своих ресурсах. Уже созданные аккаунты необходимо деактивировать или удалить. За нарушение технологическим компаниям грозит штраф в размере до 50 миллионов австралийских долларов.

Премьер-министр страны назвал эти изменения «передовым мировым шагом».

[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:
«Это знаменательный день для австралийцев. Не сомневайтесь, эта реформа изменит жизнь австралийских детей и позволит им наслаждаться детством».

Запрет коснётся примерно миллиона пользователей младше 16 лет. За несколько часов до вступления закона в силу многие дети и подростки публиковали прощальные сообщения в соцсетях.

Впрочем, некоторые дети поддерживают запрет.

[Флоренс Бродрибб, сторонница запрета]:
«Мы заслуживаем того, чтобы проводить время с живыми людьми, учиться языку тела, тону речи, эмпатии и всем социальным сигналам, которым не научишься через экран. Мы также заслуживаем возможности скучать, поскольку именно скука побуждает нас мыслить креативно».

Взрослые австралийцы по-разному отнеслись к переменам.

[Ребекка Фернандес, жительница Сиднея]:
«Это скорее отрывает детей от общества, чем возвращает их к реальной жизни. Думаю, это также лишает их поддержки, к которой они могли бы получить доступ».

[Майкл Бьянкино, житель Сиднея]:
«Люди найдут способ обойти большинство запретов. Поэтому, кто хочет, тот обойдёт. Но правительство должно что-то предпринять, и если Австралия достигнет успеха, а я думаю, что так и будет, то остальной мир, вероятно, последует этому примеру».

Новый закон критикуют крупные технологические компании, но одобряют многие родители и защитники прав детей.

Некоторые страны, включая Данию, Новую Зеландию и Малайзию, возможно, изучат австралийскую модель и переймут опыт Австралии.

