На Капитолийском холме рассказали про гонения в Китае

[Лидия Ван, участница мероприятия]:

«Обоих моих родителей много раз арестовывали и отправляли в тюрьму за их убеждения».

Сегодня на Капитолийском холме в Вашингтоне говорят о репрессиях в Китае. Здесь проходит форум на эту тему. Беженцы из КНР пришли поделиться личным опытом.

Лидия Ван практикует по Фалунь Дафа. Эту медитативную практику самосовершенствования, основанную на принципах истина, доброта и терпение, представили широкой общественности в Китае в 1992 году. Но в 1999-м китайская коммунистическая партия начала жестоко преследовать её приверженцев из-за большой численности и моральных принципов, которые противоречили партийной атеистической идеологии.

Когда начались гонения, родители Ван сразу были арестованы. Её отца задержали и отправили в лагерь, где он подвергался пыткам. Он стал инвалидом и позже скончался от полученных травм.

[Лидия Ван, участница мероприятия]:

«Когда мой отец вышел из тюрьмы, его состояние здоровья было очень плохим, и вскоре он умер».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В 2022 году её мать в 11-й раз арестовали за распространение информационных материалов о Фалунь Дафа, которые разоблачали распространяемую властями клевету. В настоящее время она отбывает четырёхлетний тюремный срок.

[Ён Ким, член Конгресса США]:

«Практикующих Фалуньгун я знаю очень давно. Они просто хотят иметь религиозную свободу. Китайские власти боятся их, потому что их очень много. Поэтому нам нужно продолжать оказывать давление».

Говорят здесь также и о санкционированном компартией принудительном извлечении органов.

[Джессика Руссо, советник по вопросам психологического здоровья]:

«Принудительное изъятие органов – это нечто уникальное для Китая. Китайские власти единственные в мире насильно извлекают органы у собственных граждан».

Как показывают расследования, главный источник органов на продажу – приверженцы Фалуньгун. Но среди жертв есть также мусульмане-уйгуры, тибетцы и прихожане домашних христианских церквей.

[Джессика Руссо, советник по вопросам психологического здоровья]:

«Их сажают в тюрьмы без законных оснований. И у властей есть база данных этих узников совести, в которой подбирают подходящие органы. У них берут кровь на анализ. Часто их органы пересаживают высокопоставленным коммунистическим чиновникам. Но их также могут предоставить любому человеку в мире, кто готов заплатить».

[Луиза Грив, директор организации по защите уйгуров]:

«Некоторые говорят, что это звучит ужасно. Почему СМИ не сообщают об этом? Зато китайские власти тратят миллиарды долларов на распространение лживой пропаганды на всех языках».

В США одним из многих законопроектов, направленных на решение этой проблемы, является Закон о защите Фалуньгун. Ранее в этом году его приняла Палата представителей, и сейчас он ожидает голосования в Сенате.

Короткая ссылка на эту страницу: