На Капитолийском холме рассказали про гонения в Китае

[Лидия Ван, участница мероприятия]:
«Обоих моих родителей много раз арестовывали и отправляли в тюрьму за их убеждения».
Сегодня на Капитолийском холме в Вашингтоне говорят о репрессиях в Китае. Здесь проходит форум на эту тему. Беженцы из КНР пришли поделиться личным опытом.
Лидия Ван практикует по Фалунь Дафа. Эту медитативную практику самосовершенствования, основанную на принципах истина, доброта и терпение, представили широкой общественности в Китае в 1992 году. Но в 1999-м китайская коммунистическая партия начала жестоко преследовать её приверженцев из-за большой численности и моральных принципов, которые противоречили партийной атеистической идеологии.
Когда начались гонения, родители Ван сразу были арестованы. Её отца задержали и отправили в лагерь, где он подвергался пыткам. Он стал инвалидом и позже скончался от полученных травм.
[Лидия Ван, участница мероприятия]:
«Когда мой отец вышел из тюрьмы, его состояние здоровья было очень плохим, и вскоре он умер».
В 2022 году её мать в 11-й раз арестовали за распространение информационных материалов о Фалунь Дафа, которые разоблачали распространяемую властями клевету. В настоящее время она отбывает четырёхлетний тюремный срок.
[Ён Ким, член Конгресса США]:
«Практикующих Фалуньгун я знаю очень давно. Они просто хотят иметь религиозную свободу. Китайские власти боятся их, потому что их очень много. Поэтому нам нужно продолжать оказывать давление».
Говорят здесь также и о санкционированном компартией принудительном извлечении органов.
[Джессика Руссо, советник по вопросам психологического здоровья]:
«Принудительное изъятие органов – это нечто уникальное для Китая. Китайские власти единственные в мире насильно извлекают органы у собственных граждан».
Как показывают расследования, главный источник органов на продажу – приверженцы Фалуньгун. Но среди жертв есть также мусульмане-уйгуры, тибетцы и прихожане домашних христианских церквей.
[Джессика Руссо, советник по вопросам психологического здоровья]:
«Их сажают в тюрьмы без законных оснований. И у властей есть база данных этих узников совести, в которой подбирают подходящие органы. У них берут кровь на анализ. Часто их органы пересаживают высокопоставленным коммунистическим чиновникам. Но их также могут предоставить любому человеку в мире, кто готов заплатить».
[Луиза Грив, директор организации по защите уйгуров]:
«Некоторые говорят, что это звучит ужасно. Почему СМИ не сообщают об этом? Зато китайские власти тратят миллиарды долларов на распространение лживой пропаганды на всех языках».
В США одним из многих законопроектов, направленных на решение этой проблемы, является Закон о защите Фалуньгун. Ранее в этом году его приняла Палата представителей, и сейчас он ожидает голосования в Сенате.
