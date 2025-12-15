Жительница Йемена оказывает бесплатную ветеринарную помощь в деревнях

Молодая жительница Йемена Луджайн аль-Вазир регулярно ездит по деревням рядом с городом Сана, предлагая базовую ветеринарную..

Молодая жительница Йемена Луджайн аль-Вазир регулярно ездит по деревням рядом с городом Сана, предлагая базовую ветеринарную помощь. Многие фермеры не имеют возможности лечить своих животных, поскольку клиники находятся в городах. Добираться туда сложно и дорого.

[Луджайн аль-Вазир, ветеринар-доброволец]:

«Сегодня я еду в деревню. Меня позвали фермеры, потому что их животные страдают от распространённых в этом регионе заболеваний».

Луджайн ездит по деревням вместе с сестрой. Помощь они оказывают безвозмездно. Также бесплатно раздают лекарства, когда они есть. Фермеры очень благодарны.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Шаиф Худжайра, фермер]:

«Наши овцы постоянно страдают от фурункулов и язв на копытах и шее. У коров иногда бывает чесотка, а у некоторых – респираторные заболевания».

Прежде, чем лечить животное, Луджайн советуется с профессиональными ветеринарами.

[Луджайн аль-Вазир, ветеринар-доброволец]:

«Я инженер-животновод, а не ветеринар. Однако мне пришлось заняться лечением скота, поскольку я увидела, что в деревнях очень нуждаются в ветеринарной помощи».

Длительная гражданская война в Йемене разрушает экономику страны, включая сельское хозяйство. Государственная помощь сократилась, и фермерам приходится рассчитывать только на себя.

[Мухаммад аль-Хафези, местный житель]:

«Сегодня мы увидели, как человек вносит личный вклад в лечение коров и овец, и надеемся, что власти и всё сообщество станут уделять больше внимания этому вопросу».

Луджайн также даёт фермерам рекомендации по лечению, объясняет, как использовать мази и давать лекарства. Кроме того, она выкладывает свои советы в соцсетях. Всю помощь женщина оказывает на собственные деньги, которые зарабатывает тем, что разводит и продаёт скот.

Короткая ссылка на эту страницу: