На Калифорнию в Рождество обрушились наводнения и оползни

Так называемая атмосферная река принесла в американскую Калифорнию самое дождливое Рождество за последние годы.

Кое-где выпало более 2,5 сантиметров осадков за час. Реки продолжают выходить из берегов. В ряде регионов на юге штата наблюдаются внезапные наводнения и оползни. Всё это сопровождается сильными порывами ветра.

Днём ранее сообщили как минимум о двух погибших.

Власти призывают автомобилистов воздержаться от поездок по дорогам, несмотря на праздники. Жителей 130 домов призвали эвакуироваться.

Это городок Райтвуд в горной местности примерно в 130 километрах от Лос-Анджелеса. В январе он уже пострадал от лесных пожаров. Такие зоны лишены растительности и хуже впитывают воду. В канун Рождества местных жителей пришлось эвакуировать из-за наводнения.

[Мишель Майерс, жительница Райтвуда]:

«Ил поднялся до самого верха, потому что русло реки полностью переполнилось. И это лишь одно из многих мест. В 8 утра меня разбудил звонок отца. Он сказал, что пожарные только что его спасли».

А этот мужчина пришёл спасти кошек.

[Дейви Шнайдер, житель Райтвуда]:

«Дедушку спасли, а кошек – нет, поэтому я спустился сюда, прошёл пешком около полутора миль от своего дома под дождем, пробрался сквозь всё это и вытащил кошек по одной. С ними всё в порядке. Это нормально, потому в праздники нужно держаться вместе и помогать друг другу. Поэтому, как бы странно это ни звучало, но такая возможность выйти и помочь людям мне понравилась».

В высокогорных районах Сьерра-Невады также ожидают сильного снегопада. Кроме того, синоптики выпустили редкое предупреждение о торнадо для восточно-центральной части округа Лос-Анджелес из-за сильной грозовой активности над городом Альгамбра.

