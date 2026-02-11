Не менее десяти человек погибли в результате массовой стрельбы в канадском городе Тамблер-Ридж в провинции Британская..

Массовая стрельба в отдалённой канадской школе: не менее десяти погибших

Не менее десяти человек погибли в результате массовой стрельбы в канадском городе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия. В числе погибших и предполагаемый нападавший. Как сообщается, он застрелился.

Трагедия произошла в средней школе города. Прибывшая на место полиция обнаружила тела семерых погибших, включая стрелка. Один человек скончался по дороге в больницу. Тела ещё двоих убитых обнаружили в соседнем доме. Предполагается, что эти убийства связаны с инцидентом.

Помимо этого, ранения получили ещё около 25 человек. Двое находятся в критическом состоянии.

Ранее канадские СМИ сообщали, что стрелком была женщина. Однако правительство провинции пока эту информацию не подтвердило. Оно сообщило, что идентифицировало нападавшего, однако его личность, а также мотивы пока не раскрывают.

Премьер-министр Британской Колумбии выразил соболезнования в связи со стрельбой.

[Дэвид Эби, премьер-министр Британской Колумбии]:

«Насколько я понимаю, погибло десять человек в двух разных местах. Восемь человек находились в школе, в том числе подозреваемый в стрельбе, который, предположительно, умер от огнестрельного ранения, нанесённого самому себе».

Округ Тамблер-Ридж находится более чем в 1100 километрах к северу от Ванкувера – крупнейшего города провинции Британская Колумбия. Население Тамблер-Ридж составляет всего 2400 человек. До инцидента в средней школе города училось примерно 175 учеников.

[Нина Кригер, министр общественной безопасности провинции]:

«Хотя экстренная тревога была снята, жители Тамблер-Ридж по-прежнему приходят в себя после одного из самых страшных массовых расстрелов в истории нашей провинции и страны. Это ужасный день для сообщества и огромная утрата».

Премьер-министр Канады Марк Карни написал в соцсетях, что «опустошён» новостями о стрельбе. Он также выразил соболезнования семьям и друзьям погибших и пообещал всю необходимую помощь и поддержку.

