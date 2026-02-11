Простые металлические фильтры спасают тунисский город от наводнений

В прибрежном городе Ле-Крам на северо-востоке Туниса рабочие осторожно опускают корзину из оцинкованной стали – ZigoFilter..

В прибрежном городе Ле-Крам на северо-востоке Туниса рабочие осторожно опускают корзину из оцинкованной стали – ZigoFilter – в люк для отвода дождевой воды.

Фильтр, разработанный тунисским стартапом Wayout в 2019 году, призван перехватывать мусор до того, как он засорит дренажные каналы или морские экосистемы.

[Мохаммед Рамме, соучредитель Wayout]:

«На сегодня мы установили более 2500 фильтров ZigoFilters более чем в 25 муниципалитетах, что имело значительный эффект. Мы остановили тонны отходов и пластика, предотвращая их попадание в дренажные каналы и, в конечном итоге, в море».

По словам экологов, большая часть отходов попадает в море с суши. В основном через дренажные системы. В целом ежедневно в Средиземное море попадает около 650-750 тонн пластика.

[Хела Джазили, исследовательница в области морской науки]:

«Пластик представляет угрозу для человека. Он содержится в человеческом теле, в крови, лёгких и в эмбрионах в утробе. Согласно исследованию 2018 года, люди потребляют в среднем около пяти граммов микропластика каждую неделю».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Местные чиновники отмечают, что система помогает поддерживать дренажные каналы в чистоте, предотвращая наводнения во время сильных дождей.

[Турая Буассида, работница муниципалитета]:

«Во время стихийных бедствий, таких как недавнее наводнение в Ле-Краме, районы и улицы, где заранее был установлен ZigoFilter, не пострадали».

Один ZigoFilter стоит не дороже 200 долларов. При этом прослужит около 15 лет.

В компании отмечают, что это доступная альтернатива дорогостоящему капитальному ремонту инфраструктуры.

Короткая ссылка на эту страницу: