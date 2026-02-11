fb pixel
Дата загрузки: 2026-02-12

Ralph Lauren показал осень 2026 года в преддверии Недели моды в Нью-Йорке

В преддверии официального начала Недели моды в Нью-Йорке бренд Ralph Lauren представил женскую коллекцию осень-2026.

Показ открыла Джиджи Хадид, которую облачили в тёмную водолазку и коричневый дуэт из юбки и жилетки. На других моделях были пиджаки, ботфорты, брюки с манжетами и бархатные платья. Образы дополняли крупные броши и широкие ремни.

Сын дизайнера Дэвид Лорен говорит, что коллекция вышла очень элегантной.

[Дэвид Лорен, директор по брендингу и инновациям]:
«Мы перенеслись с Олимпийских игр в Италии в настоящую английскую сельскую местность. Очень изысканное использование тканей, утонченные силуэты и история о чудесной сельской местности. Возникает ощущение, будто находишься в сказке».

В список гостей Ральфа Лорена, который включил почти 100 человек, вошли главный контент-менеджер Vogue Анна Винтур, а также актрисы Энн Хэтэуэй и Эмилия Джонс.

[Энн Хэтэуэй, актриса]:

«Мне очень повезло. Я работала с Ральфом столько лет, и мы подружились с семьёй, мы тусовались вместе и так далее. Для меня он очень важный американский дизайнер и важный житель Нью-Йорка. Я просто рада находиться на его орбите и всегда благодарна, когда получаю приглашение. Это очень щедро с его стороны».

[Эмилия Джонс, актриса]:
«Я просто думаю, что это такой вечный и знаковый бренд. Его наследие просто потрясающее, и поэтому я очень рада быть здесь».

Показ нью-йоркского производителя одежды состоялся после того, как на прошлой неделе компания повысила прогноз годового объёма продаж и прибыли. Дизайн платьев и костюмов, а также рост цен помогли дизайнеру привлечь больше богатых покупателей поколения Z.

В 2026-м акции Ralph Lauren выросли более чем на 32% по сравнению с предыдущим годом.

