Ralph Lauren показал осень 2026 года в преддверии Недели моды в Нью-Йорке

В преддверии официального начала Недели моды в Нью-Йорке бренд Ralph Lauren представил женскую коллекцию осень-2026. Показ..
Дата загрузки: 2026-02-12
В преддверии официального начала Недели моды в Нью-Йорке бренд Ralph Lauren представил женскую коллекцию осень-2026.
Показ открыла Джиджи Хадид, которую облачили в тёмную водолазку и коричневый дуэт из юбки и жилетки. На других моделях были пиджаки, ботфорты, брюки с манжетами и бархатные платья. Образы дополняли крупные броши и широкие ремни.
Сын дизайнера Дэвид Лорен говорит, что коллекция вышла очень элегантной.
[Дэвид Лорен, директор по брендингу и инновациям]:
«Мы перенеслись с Олимпийских игр в Италии в настоящую английскую сельскую местность. Очень изысканное использование тканей, утонченные силуэты и история о чудесной сельской местности. Возникает ощущение, будто находишься в сказке».
В список гостей Ральфа Лорена, который включил почти 100 человек, вошли главный контент-менеджер Vogue Анна Винтур, а также актрисы Энн Хэтэуэй и Эмилия Джонс.
[Энн Хэтэуэй, актриса]:
«Мне очень повезло. Я работала с Ральфом столько лет, и мы подружились с семьёй, мы тусовались вместе и так далее. Для меня он очень важный американский дизайнер и важный житель Нью-Йорка. Я просто рада находиться на его орбите и всегда благодарна, когда получаю приглашение. Это очень щедро с его стороны».
[Эмилия Джонс, актриса]:
«Я просто думаю, что это такой вечный и знаковый бренд. Его наследие просто потрясающее, и поэтому я очень рада быть здесь».
Показ нью-йоркского производителя одежды состоялся после того, как на прошлой неделе компания повысила прогноз годового объёма продаж и прибыли. Дизайн платьев и костюмов, а также рост цен помогли дизайнеру привлечь больше богатых покупателей поколения Z.
В 2026-м акции Ralph Lauren выросли более чем на 32% по сравнению с предыдущим годом.
Короткая ссылка на эту страницу: