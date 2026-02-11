США и Азербайджан подписали договор о стратегическом партнёрстве

США и Азербайджан подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Оно включит сотрудничество в области экономики и безопасности...
США и Азербайджан подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Оно включит сотрудничество в области экономики и безопасности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение в Баку с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который посетил Азербайджан после поездки в соседнюю Армению.
Алиев заявил, что Баку и Вашингтон вступают в новую фазу сотрудничества в области оборонных продаж и искусственного интеллекта. Обе страны также продолжают взаимодействие в сфере энергетической безопасности и борьбы с терроризмом.
[Ильхам Алиев, президент Азербайджана]:
«Для нас большая честь быть стратегическим партнёром самой могущественной страны мира, США. Мы также очень благодарны президенту Трампу, вице-президенту Вэнсу и их команде за вклад в мир на Кавказе».
Вэнс заявил, что США отправят Азербайджану несколько кораблей, чтобы помочь ему защитить его территориальные воды.
[Джей Ди Вэнс, вице-президент США]:
«Мы собираемся отправить в Азербайджан несколько новых судов, чтобы помочь с защитой ваших территориальных вод. Мы с гордостью сообщаем об этом, и я считаю, что я был одним из первых, кто пролетел над новым «маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания», который соединит две отдельные части Азербайджана».
Соглашение о стратегическом партнёрстве впервые представили на переговорах между Алиевым и Дональдом Трампом в Вашингтоне в августе прошлого года. Там Алиев договорился о мире с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что положило конец десятилетиям войны.
Во время своего визита в Армению на этой неделе Вэнс подписал с Пашиняном соглашение, которое может открыть для США путь к строительству атомной электростанции в стране, долгое время зависящей от импорта российской и иранской энергии.
