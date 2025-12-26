Лазеры поворачивают время вспять: реставрация Колонны Марка Аврелия в Риме

В Риме близится к завершению масштабная реставрация Колонны Марка Аврелия возрастом 1840 лет. Специалисты с помощью..

В Риме близится к завершению масштабная реставрация Колонны Марка Аврелия возрастом 1840 лет. Специалисты с помощью лазера убирают слой грязи, которая копилась десятилетиями. Под ней обнажается белый каррарский мрамор.

Лазерная очистка обходится дороже других методов, но позволяет быстрее получить результат.

[Марта Баумгартнер, археолог]:

«Прежде всего, это обеспечивает бережное отношение к материалу, к самому мрамору. Лазер не повреждает ни мрамор, ни патину, которая возникает в результате естественного старения камня и должна быть сохранена».

Колонна посвящена победам Марка Аврелия в войне против германских и сарматских племён, проникнувших в Италию. Создали сооружение по приказу сына императора.

Высота памятника – почти 40 метров. Спиральный фриз опоясывает колонну 21 раз. На барельефах изображены воины, божества и звери – всего более 2000 фигур. В нескольких местах выгравирован и сам Аврелий. Прототипом для этого сооружения послужила античная Колонна Траяна.

Исторический памятник находится на площади Колонны, где расположена официальная резиденция премьер-министра Джорджи Мелони.

Реставрация идёт с марта и должна завершиться в начале следующего года. Стоимость проекта – два миллиона евро.

