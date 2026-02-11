Фонари в форме лошадей осветили Шанхай в честь китайского Нового года

Красочные светящиеся скульптуры зажглись в саду Юйюань в Шанхае. Здесь в преддверии китайского Нового года начался..
Красочные светящиеся скульптуры зажглись в саду Юйюань в Шанхае. Здесь в преддверии китайского Нового года начался фестиваль фонарей. Главным украшением стали скульптуры в виде лошади – символа 2026 года.
[жительница Шанхая]:
«Все фонари очень красивые, особенно те, которые установлены на центральной площади в честь года Лошади».
Яркие скульптуры разбросаны по всему историческому саду. Помимо лошадей, здесь множество мифических существ, таких как китайские львы и фениксы.
[жительница Шанхая]:
«Скульптуры идеально сочетаются с общим стилем сада Юйюань. Кажется, будто возвращаешься во времена династии Тан».
Фестиваль фонарей в саду Юйюань продлится до 3 марта. А китайский Новый год начнут отмечать 17 февраля.
Символом наступившего года станет Красная Огненная Лошадь. Сочетание этого знака зодиака с огненной стихией бывает только раз в 60 лет.
Китайский Новый год также будут отмечать на Тайване, в Южной Корее и других странах Юго-Восточной Азии.
