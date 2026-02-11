Улицы превратились в реки на севере Колумбии

Это город Монтерия на севере Колумбии. Улицы здесь превратились в реки. Жители пытаются спасти хоть какое-то..

Это город Монтерия на севере Колумбии. Улицы здесь превратились в реки. Жители пытаются спасти хоть какое-то имущество, вывозя его на лодках и надувных матрасах.

[пострадавший]:

«Я потерял все вещи, я не смог их спасти. Я сделал всё, что мог, но вода очень быстро поднялась с метра до двух». [пострадавшая]:

«Моя мать потеряла всё, моя дочь, к сожалению, тоже всё потеряла. Я спасла лишь немногое благодаря помощи моего сына и друзей. Я потеряла холодильник, многое осталось в доме. Мы не смогли вытащить вещи, потому что вода очень грязная. Можно чем-то заразиться, и тогда будет ещё хуже».

В целом в результате наводнений пострадало 27 муниципалитетов в провинции Кордова. Более 50 тысяч семей остались без крова.

Разрушения масштабные. В пострадавших общинах растёт недовольство действиями властей.

[пострадавший]:

«Если бы нас предупредили, что это произойдет, у нас было бы время вынести свои вещи, но они не сказали прямо, нас обманули».

Власти и жители пытаются оценить масштабы катастрофы, поскольку гуманитарный кризис усиливается во многих районах, которые оказались под водой. Ведутся работы по распределению помощи.

Тем временем в Монтерии, столице Кордовы, уровень воды уже начал снижаться.

