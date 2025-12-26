Сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару намерен баллотироваться в президенты страны на выборах 2026 года. Бывший глава..

Жаир Болсонару поддержал участие сына в президентских выборах 2026 года в Бразилии

Сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару намерен баллотироваться в президенты страны на выборах 2026 года. Бывший глава государства официально поддержал кандидатуру сына.

Сенатор Флавио Болсонару зачитал заявление отца перед прессой. В нём сказано, что это законное решение, продиктованное желанием представлять интересы тех, кто его поддерживал, и он доверил своему сыну миссию по спасению Бразилии.

Выборы запланированы на 4 октября. Флавио Болсонару заявил, что хочет укрепить политическое наследие отца, который придерживается правых взглядов. Сенатор попытается сместить с поста левого президента Луиса Инасио Лулу да Силву.

Заявление Жаира Болсонару потрясло финансовые рынки, поскольку инвесторы ожидали, что он поддержит более опытного кандидата, такого как губернатор штата Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтас.

В четверг 70-летний бывший президент перенёс плановую операцию по удалению грыжи. По словам врачей, она прошла успешно. На время операции Болсонару разрешили покинуть тюрьму, где он отбывает 27-летний срок. Ранее суд признал его виновным в подготовке государственного переворота и других преступлениях. Недавно сенат Бразилии одобрил законопроект о сокращении срока заключения до двух лет.

Экс-президент пробудет в больнице от пяти до семи дней.

