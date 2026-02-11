fb pixel
Телеканал NTD

Великолепный сад на севере ОАЭ привлекает любителей цветов

Великолепный сад на севере ОАЭ привлекает любителей цветов

Великолепный сад встречает туристов в отдалённом горном районе в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ. Все эти..

Дата загрузки: 2026-02-13

Великолепный сад на севере ОАЭ привлекает любителей цветов

Великолепный сад встречает туристов в отдалённом горном районе в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ. Все эти цветы вырастил Мохаммед Обайду аль-Мазруи – потомственный фермер. Он открыл свой сад для туристов пять лет назад.

[Мохаммед Обайду аль-Мазруи, фермер]:
«Вначале многие люди, в том числе местные жители, отговаривали меня выращивать цветы. Они считали, что условия неподходящие, и здесь невозможно выращивать цветы из холодных стран. Но у меня были решимость и большое желание, поэтому я взялся экспериментировать».

Фермер закупил семена и луковицы в Европе и США. Затем у него появился собственный посадочный материал. Сейчас в огромном саду растут 50 000 цветов 25 сортов, и каждый год добавляются несколько новых. Здесь можно увидеть львиный зев, левкой, шалфей, георгины и лаванду.

Такое изобилие привлекает много туристов. Вход в сад стоит около четырёх долларов США.

[Сабия, гостья сада]:
«Я люблю фотографировать и снимать видео, поэтому мы всегда исследуем новые места в ОАЭ. А ещё я люблю горы и цветы. Здесь много растений, поэтому мы приезжаем сюда».

[Салем, гость сада]:
«Это особенное место. Здесь растут цветы, редкие для ОАЭ, если не для всего Персидского залива. В то же время, эта ферма распространяет культуру цветоводства. Теперь почти в каждом доме есть растения или небольшой сад».

На ферме можно купить рассаду. Мохаммед также делится знаниями по садоводству со своими подписчиками в социальных сетях.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...