Великолепный сад на севере ОАЭ привлекает любителей цветов

Великолепный сад встречает туристов в отдалённом горном районе в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ. Все эти цветы вырастил Мохаммед Обайду аль-Мазруи – потомственный фермер. Он открыл свой сад для туристов пять лет назад.
[Мохаммед Обайду аль-Мазруи, фермер]:
«Вначале многие люди, в том числе местные жители, отговаривали меня выращивать цветы. Они считали, что условия неподходящие, и здесь невозможно выращивать цветы из холодных стран. Но у меня были решимость и большое желание, поэтому я взялся экспериментировать».
Фермер закупил семена и луковицы в Европе и США. Затем у него появился собственный посадочный материал. Сейчас в огромном саду растут 50 000 цветов 25 сортов, и каждый год добавляются несколько новых. Здесь можно увидеть львиный зев, левкой, шалфей, георгины и лаванду.
Такое изобилие привлекает много туристов. Вход в сад стоит около четырёх долларов США.
[Сабия, гостья сада]:
«Я люблю фотографировать и снимать видео, поэтому мы всегда исследуем новые места в ОАЭ. А ещё я люблю горы и цветы. Здесь много растений, поэтому мы приезжаем сюда».
[Салем, гость сада]:
«Это особенное место. Здесь растут цветы, редкие для ОАЭ, если не для всего Персидского залива. В то же время, эта ферма распространяет культуру цветоводства. Теперь почти в каждом доме есть растения или небольшой сад».
На ферме можно купить рассаду. Мохаммед также делится знаниями по садоводству со своими подписчиками в социальных сетях.
