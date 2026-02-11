Великолепный сад на севере ОАЭ привлекает любителей цветов

Великолепный сад встречает туристов в отдалённом горном районе в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ. Все эти..

Великолепный сад встречает туристов в отдалённом горном районе в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ. Все эти цветы вырастил Мохаммед Обайду аль-Мазруи – потомственный фермер. Он открыл свой сад для туристов пять лет назад.

[Мохаммед Обайду аль-Мазруи, фермер]:

«Вначале многие люди, в том числе местные жители, отговаривали меня выращивать цветы. Они считали, что условия неподходящие, и здесь невозможно выращивать цветы из холодных стран. Но у меня были решимость и большое желание, поэтому я взялся экспериментировать».

Фермер закупил семена и луковицы в Европе и США. Затем у него появился собственный посадочный материал. Сейчас в огромном саду растут 50 000 цветов 25 сортов, и каждый год добавляются несколько новых. Здесь можно увидеть львиный зев, левкой, шалфей, георгины и лаванду.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Такое изобилие привлекает много туристов. Вход в сад стоит около четырёх долларов США.

[Сабия, гостья сада]:

«Я люблю фотографировать и снимать видео, поэтому мы всегда исследуем новые места в ОАЭ. А ещё я люблю горы и цветы. Здесь много растений, поэтому мы приезжаем сюда». [Салем, гость сада]:

«Это особенное место. Здесь растут цветы, редкие для ОАЭ, если не для всего Персидского залива. В то же время, эта ферма распространяет культуру цветоводства. Теперь почти в каждом доме есть растения или небольшой сад».

На ферме можно купить рассаду. Мохаммед также делится знаниями по садоводству со своими подписчиками в социальных сетях.

Короткая ссылка на эту страницу: