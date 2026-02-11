Десятки людей в Копенгагене украсили себя горящими гирляндами и устроили забег. Маршрут проходит по знаковым местам..

Забег с гирляндами: в ночном в Копенгагене стало светлее

Десятки людей в Копенгагене украсили себя горящими гирляндами и устроили забег. Маршрут проходит по знаковым местам датской столицы. Там же можно увидеть световые инсталляции, созданные для фестиваля света.

[участница забега]:

«Это здорово. Просто изумительно. Мы любим зиму и заледеневший Копенгаген».

[участница забега]:

«Это весело и очень красиво. Я поучаствовала в прошлом году, и мне показалось, что это незабываемый опыт. Так что в этот раз я пригласила подругу».

Организаторы предлагают на выбор два маршрута: короткий в 3,4 километра и длинный в 6,8 километра.

Световой забег проходит в Копенгагене уже восьмой раз. Его проводят в рамках фестиваля света, который длится почти весь февраль. В этом году дизайнеры из разных стран создали 45 световых инсталляций. Их можно осмотреть самостоятельно, а можно с экскурсией.

