Европа готовится вывести на орбиту десятки спутников в рамках системы Amazon Leo

В этом ангаре в пригороде Парижа рабочие завершают подготовку огромного двигателя. Всего через несколько дней он поможет отправить на орбиту Земли самую мощную версию европейской ракеты Ariane 6 – Ariane 64.

В четверг ракета должна впервые стартовать с европейского космодрома во Французской Гвиане. Её задача – вывести на орбиту 32 спутника для системы Amazon Leo.

На заводе ArianeGroup в Верноне инженеры проектируют, интегрируют и тестируют двигатели для европейской ракеты-носителя. На другом предприятии к западу от Парижа тщательно изготавливают и собирают компоненты главной ступени ракеты.

Детали производят по всей Европе. В программе Ariane участвуют 13 стран.

В преддверии запуска все компоненты пересекли Атлантику и прибыли во Французскую Гвиану для окончательной сборки. Высота ракеты составляет около 62 метров. Это примерно как 20-этажный дом.

[Арно Деме, руководитель проекта Ariane 6]:

«ArianeGroup работает над ключевыми технологическими компонентами, будь то для двигателей или для всей ракеты, чтобы обеспечить повторное использование определённых компонентов ракеты-носителя. В идеале мы хотели бы иметь возможность повторно использовать всю ступень, включая двигатели, которые обеспечили её старт».

Миссия продлится около часа и 50 минут и завершится выводом спутников на орбиту. Система Amazon Leo призвана конкурировать с тысячами спутников Starlink компании SpaceX.

Предыдущий запуск Ariane 5 состоялся в 2023 году. А началась программа ещё в 70-х годах прошлого века. Её цель – обеспечить Европе независимый доступ в космос.

В прошлом году в рамках программы запустили французский военный разведывательный спутник, метеорологический спутник и спонсируемые ЕС спутники дистанционного зондирования Земли для радиолокации и навигации.

