Мексиканка требует найти её сына, пропавшего без вести в день похищения шахтёров в Синалоа

Мексиканка Сокорро Осорио – мать пропавшего без вести инженера – требует от властей Мексики предоставить сведения о местонахождении её сына. Она также обратилась за помощью в Центр по правам человека и консультированию коренных народов в своём городе Тлахиако в штате Оахака.

Пабло Осорио Санчес пропал без вести в конце января в тот же день, когда были похищены десять шахтёров, работавших на серебряном руднике, принадлежащем канадской компании. Это произошло в Конкордии в штате Синалоа, охваченном насилием из-за роста преступности. Санчес пропал без вести в том же районе, когда ожидал транспорта, чтобы поехать на работу.

[Сокорро Осорио, мама пропавшего без вести]:

«Сейчас мы ничего о нём не знаем. Позавчера я ходила в прокуратуру, чтобы сделать тест ДНК, но это всё. Я ничего не знаю о сыне».

9 февраля власти штата Синалоа сообщили, что в ходе поисков шахтёров в Конкордии было найдено десять тел. Идентифицированы пока только пять. Они принадлежат похищенным шахтёрам.

[Маурисио Сантьяго Рейес, директор организации CEDHAPI]:

«Семья инженера Пабло в отчаянии. У неё финансовые трудности, и это тревожная ситуация. Родных пока не просили приехать в Синалоа для опознания тела, но даже если бы попросили, это всё равно не уменьшило бы их боли».

Правоохранители заявляют, что шахтёров могли похитить члены наркокартеля «Лос Чапитос», приняв их за членов конкурирующей группировки.

Родственники шахтёров возмущены отсутствием безопасности, а также тем, что власти предоставляют мало информации о преступлении.

[Росарио Флорес, сестра убитого шахтёра]:

«В нашей стране никто нам не помогает, никто ничего не делает в этой ситуации, и с каждым разом всё только хуже. На этот раз нам пришлось попрощаться с замечательным другом и родственником. Поэтому нам очень грустно. Будем надеяться, что однажды восторжествует справедливость для него и для всех людей».

Власти также сообщили, что в ходе следствия были задержаны четверо подозреваемых.

По официальным данным, в штате Синалоа числятся пропавшими без вести 7000 человек, а во всей стране в целом – более 132 000.

