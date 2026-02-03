Новое исследование показало, что белые медведи в районе норвежского архипелага Шпицберген в среднем стали толще. Это..

Почему белые медведи на Шпицбергене становятся толще, несмотря на сокращение площади льда

Новое исследование показало, что белые медведи в районе норвежского архипелага Шпицберген в среднем стали толще. Это происходит несмотря на таяние арктического льда.

Норвежский полярный институт проанализировал измерения тела 770 взрослых белых медведей на Шпицбергене за последние 27 лет. Учёные сравнили запасы жира и состояние медведей с количеством дней без льда.

За три десятилетия это количество увеличилось примерно на четыре дня в год. Тем не менее, среднее физическое состояние взрослых медведей после 2000 года улучшилось. На это указывает рост запасов их жира.

По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что численность добычи медведей восстановилась.

[Йон Аарс, сотрудник Норвежского полярного института]:

«Они стали гораздо чаще охотиться на северных оленей, чем раньше. Об этом всё чаще сообщают люди, которые это видели. И мы видим это чаще. Кроме того, на Шпицбергене стало гораздо больше моржей. Обычно медведи их не убивают, но моржи умирают сами, становясь для них большой добычей».

Наличие жира имеет критическое значение для медведей. Если у самок его не хватает, они не смогут давать потомство.

Впрочем, сокращение площади морского льда всё же наносит популяции белых медведей большой урон.

[Йон Аарс, сотрудник Норвежского полярного института]:

«Мы полагаем, что в будущем, на каком-то этапе, мы увидим, как популяция медведей начнёт сокращаться».

Морской лёд критически важен для белых медведей, потому что с него они охотятся на свою главную добычу – тюленей.

Без достаточного количества льда медведи вынуждены дольше голодать и тратить больше энергии на плавание. Это приводит к истощению жировых запасов.

