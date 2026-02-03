Немецкие охотники посоревновались в подражании рёву оленя

fb pixel
Прореветь как олень Дортмунд, Германия Устрашающие звуки оглашают этот зал в немецком Дортмунде. Так охотники соревнуются..

Прореветь как олень
Дортмунд, Германия

Устрашающие звуки оглашают этот зал в немецком Дортмунде. Так охотники соревнуются в имитации рёва благородного оленя. Они используют самые разнообразные инструменты: бычьи рога, металлические и пластиковые трубы и даже раковины.

Выступление участников оценивает жюри из опытных судей. Охотники должны продемонстрировать рёв вожака, крик молодого оленя и рёв оленя в период гона.

В этом году победителем чемпионата стал Томас Золтведель. До этого он пять лет подряд занимал второе место. Мужчина гордится новым достижением.

[Томас Золтведель, победитель чемпионата]:
«Если не выложиться на полную, ничего не получится».

Хильдегард Зервос – единственная женщина, участвующая в конкурсе. Говорит, что подманивание оленя — мастерство, требующее серьёзных навыков.

[Хильдегард Зервос, участница чемпионата]:
«Это охотничье ремесло. И, находясь в лесу в период гона, можно подманить оленя, и это здорово».

Чемпионат Германии по подражанию рёву оленя прошёл в 27-й раз. Трое лучших участников выступят на турнире Европы.

