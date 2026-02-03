Этюд со львом Рембрандта рассчитывают продать за $15-20 млн

Редкий рисунок Рембрандта «Отдыхающий молодой лев» выставят на торги в Нью-Йорке. Сейчас известны шесть этюдов со..

Редкий рисунок Рембрандта «Отдыхающий молодой лев» выставят на торги в Нью-Йорке. Сейчас известны шесть этюдов со львом, выполненных голландским художником. Пять находятся в музеях.

[Грегори Рубенштейн, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Это самый значительный рисунок Рембрандта из всех, что были выставлены на аукцион за последние 25 лет».

На рисунке изображён лев, лежащий спокойно, но в его взгляде настороженность. Эксперты видят в этой работе «великое техническое мастерство».

«Посмотрите на левую лапу: она изображена в двух положениях большими, длинными штрихами. Но голова нарисована мелкими штрихами. Это создаёт точную картину полной сосредоточенности и неподвижности. Лев на чём-то сосредоточен, чувствуется некая скрытая угроза. Как будто он сейчас прыгнет».

Рембрандт создал эту работу в возрасте 30-35 лет. В то время он уже был признанным художником в Амстердаме.

Мастер редко изображал львов. И на его ранних рисунках эти животные не очень похожи на настоящих. Но, когда в XVII веке львов стали привозить в Нидерланды, Рембрандт смог увидеть их вживую и хорошо рассмотреть. После этого рисунки стали намного лучше.

Аукционный дом Sotheby’s оценивает этюд со львом в 15-20 миллионов долларов. Торги пройдут на днях. Вырученные средства поступят в благотворительную организацию Panthera.

