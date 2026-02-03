Парад в честь клоуна Пепино провели в боливийском Ла-Пасе

Десятки боливийцев в костюмах огурца Пепино прошли по улицам Ла-Паса. Это парад – часть традиционного боливийского..
Десятки боливийцев в костюмах огурца Пепино прошли по улицам Ла-Паса. Это парад – часть традиционного боливийского карнавала, а Пепино – его главный герой.
Образ этого персонажа вдохновлён европейскими клоунами и дополнен культурой андских индейцев. Пепино – символ веселья и жизнерадостности.
[участница парада]:
«Танец Пепино очень радостный. Наряжаясь в костюм Пепино, мы имеем право делать что угодно. Так и бывает на карнавалах. Когда наденешь маску Пепино, можно шутить».
А эта участница сшила костюм Пепино для своей собаки.
[участница парада]:
«Я очень рада, что могу насладиться этим парадом вместе с семьёй и нашим питомцем, который тоже для нас важен».
Пепино – дух карнавала. Оживает каждый год в январе, чтобы дать начало красочному празднику. Причём «воскрешению» Пепино посвящают специальную церемонию. Пробудить его может только поцелуй красавицы.
Ну а когда карнавал закончится, забавного клоуна символично «похоронят» до следующего праздника.
