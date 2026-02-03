Десятки боливийцев в костюмах огурца Пепино прошли по улицам Ла-Паса. Это парад – часть традиционного боливийского..

Парад в честь клоуна Пепино провели в боливийском Ла-Пасе

Десятки боливийцев в костюмах огурца Пепино прошли по улицам Ла-Паса. Это парад – часть традиционного боливийского карнавала, а Пепино – его главный герой.

Образ этого персонажа вдохновлён европейскими клоунами и дополнен культурой андских индейцев. Пепино – символ веселья и жизнерадостности.

[участница парада]:

«Танец Пепино очень радостный. Наряжаясь в костюм Пепино, мы имеем право делать что угодно. Так и бывает на карнавалах. Когда наденешь маску Пепино, можно шутить».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

А эта участница сшила костюм Пепино для своей собаки.

[участница парада]:

«Я очень рада, что могу насладиться этим парадом вместе с семьёй и нашим питомцем, который тоже для нас важен».

Пепино – дух карнавала. Оживает каждый год в январе, чтобы дать начало красочному празднику. Причём «воскрешению» Пепино посвящают специальную церемонию. Пробудить его может только поцелуй красавицы.

Ну а когда карнавал закончится, забавного клоуна символично «похоронят» до следующего праздника.

Короткая ссылка на эту страницу: