Минимум 170 человек погибли в результате атаки боевиков на две деревни в Нигерии

В нигерийском штате Квара начали хоронить жертв атаки исламистских боевиков. Они совершили жестокое нападение на деревни Воро и Нуку, убив не менее 170 человек, а также похитив 38 женщин и детей.

Сейчас власти подтвердили гибель 75 человек. По оценкам Красного Креста, атака боевиков унесла минимум 162 жизни. Amnesty International оценивает число погибших в 170.

Местные жители говорят, что ещё точно не знают, сколько людей убито. Перед похоронами стараются опознать жертв.

[Усман, житель деревни Воро]:

«Мы сейчас в очень сложном положении и не можем назвать точное число погибших. По-моему, сейчас ситуация лучше для тех, кто погиб, чем для тех детей и женщин, которых похитили».

Во время нападения некоторые жители деревни успели убежать в лес, некоторые сумели спрятаться. Многие выжившие потеряли сразу нескольких членов семей.

[Мухаммаду, житель деревни Воро]:

«Я не могу описать свою боль, поскольку больше не увижу своих троих детей. Я даже есть не могу. Когда боевики появились здесь около пяти вечера, сразу направились к дому главы деревни и начали беспорядочно стрелять».

Жители деревни Воро рассказали, что до нападения джихадисты приходили проповедовать свои религиозные принципы и требовали отвергнуть Конституцию Нигерии и принять законы шариата. Исламистов никто не послушался. Вскоре произошла смертоносная атака. Ответственность за неё никто не взял.

В Нигерии действуют минимум две вооруженные группировки, связанные с «Исламским государством» – террористической организацией, запрещённой в России и других странах.

Кроме того, есть банды, которые похищают людей ради выкупа. Так, 18 января вооружённые люди ворвались в христианскую церковь в штате Кадуна и взяли в заложники 177 прихожан. Позже 11 бежали, а 166 остались в плену. Их удалось освободить 5 февраля. Однако власти не сообщают никаких подробностей о спасательной операции.

