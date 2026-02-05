В Испании планируют запретить социальные сети для всех лиц младше 16 лет. [Педро Санчес, премьер-министр Испании

Соцсети в Испании запретят для детей младше 16 лет

В Испании планируют запретить социальные сети для всех лиц младше 16 лет.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Мы защитим их от цифрового Дикого Запада».

На Всемирном саммите глав правительств в Дубае премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что платформы будут обязаны внедрить «эффективную» проверку возраста.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Наши дети оказываются в пространстве, в котором им никогда не предназначалось находиться в одиночку. Оно наполнено зависимостью, насилием, порнографией, манипуляциями и жестокостью. Мы больше не будем это терпеть».

Жители Мадрида поддерживают идею.

[жительница Мадрида]:

«В целом я не люблю запреты, но понимаю, что эта мера необходима, потому что считаю, что дети младше 16 лет ещё не способны управлять чем-то таким масштабным, как социальные сети».

[житель Мадрида]:

«Социальные сети – это огромный канал доступа. В них много хорошего, но и много плохого, и поскольку мы не знаем, как справляться с негативной стороной, я понимаю, что лучше, чтобы социальные сети оставались закрытыми для определённых возрастных групп».

В декабре Австралия стала первой страной, запретившей социальные сети для лиц младше 16 лет.

Другие страны, такие как Франция и Великобритания, рассматривают аналогичные меры.

Левое коалиционное правительство Испании неоднократно жаловалось на разжигание ненависти, порнографический контент и дезинформацию в социальных сетях.

Санчес заявил, что генеральные директора технологических платформ будут нести уголовную ответственность за манипуляции алгоритмами и незаконный или разжигающий ненависть контент.

