14-летний школьник нанёс ножевые ранения учительнице во Франции

Учительница рисования находится в критическом состоянии после того, как 14-летний ученик нанёс ей несколько ножевых ранений. Инцидент произошёл прямо на уроке в средней школе города Санари-сюр-Мер на юге Франции.

60-летняя женщина получила три или четыре ножевых ранения в торс. Ученик был арестован по подозрению в покушении на убийство.

Нападавший ранее не привлекался правоохранительными органами. Полиции также не удалось установить какие-либо религиозные или политические мотивы нападения. Однако известно, что между ним и учительницей был конфликт, поскольку она, якобы, на него доносила.

Учительница физкультуры в этой же школе говорит, что ученики позвали её на помощь сразу после нападения.

[Татьяна Колодзей, учительница физкультуры]:

«Я не знала, насколько тяжёлым было её состояние. Но нам было страшно, а она потеряла сознание».

Она добавляет, что на её уроках задержанный школьник не вёл себя агрессивно, однако спокойным его также назвать нельзя.

[Татьяна Колодзей, учительница физкультуры]:

«Этот школьник… на моих уроках с ним всё было хорошо. Но я слышала, что он нарушал дисциплину на некоторых других уроках».

В последние годы безопасность во французских школах стала предметом дебатов. В июне прошлого года бывший премьер-министр Франсуа Байру заявил, что правительство установит дополнительные рамки безопасности в школах после того, как охранник получил ножевое ранение во время досмотра сумок.

В сентябре 2025 года 14-летний ученик колледжа Бенфельда ранил ножом свою учительницу музыки во время урока. Она выжила, а он позже покончил с собой.

А в октябре 2020 года 18-летний чеченский беженец из России обезглавил учителя Самюэля Пати после того, как тот показал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова. Убийцу застрелила полиция.

