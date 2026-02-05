Гризли-фотографы сняли ценные кадры о жизни на Аляске

Эти кадры вряд ли можно назвать идеальными. Иногда объектив закрывает коричневая шерсть. Но это видео предлагает..

Эти кадры вряд ли можно назвать идеальными. Иногда объектив закрывает коричневая шерсть. Но это видео предлагает редкий взгляд на жизнь второго по величине наземного хищника – медведя гризли.

Кадры сделаны на пустынном Северном склоне Аляски благодаря видеоошейникам. Они показывают, как медведи едят, играют, дерутся и спят.

Около восьми месяцев в году, когда они не спят, они ходят по безлесым просторам между хребтом Брукс и Северным Ледовитым океаном. Здесь обитает несколько сотен медведей гризли.

[Эллери Винсент, исследовательница]:

«У них действительно очень короткий период, чтобы добыть достаточно пищи и накопить достаточно жира для выживания».

Как показали исследования, медведи питаются тушами северных оленей или мускусных быков, погибших за зиму. Затем, когда появляется возможность, переключаются на детёнышей северных оленей.

И как только безлесая тундра зеленеет, медведи переходят на растительную пищу и ягоды.

Но у них нет рек с лососем, на которых медведи могут откормиться более чем до 450 килограммов. Местные медведи намного меньше. Их вес достигает лишь 160 килограммов.

Видеоошейники позволять определить увеличение веса и процентное содержание жира в организме в зависимости от их рациона, передвижения и использования среды обитания. В целом каждый ошейник содержит до 17 часов видеозаписи.

Исследование продолжится ещё два года. Учёные планируют надеть ошейники ещё на 24 медведя, увеличив их общее число до 36.

В ходе проекта исследователи также изучат влияние гризли на популяции мускусных быков и северных оленей в регионе.

