Лошади стали популярными терапевтами на Тайване в преддверии Года Лошади

В преддверии Года Лошади по китайскому гороскопу лошади стали популярными терапевтами для детей с ДЦП и аутизмом в этой конюшне на Тайване.

Гектор Чен приводит сюда свою дочь, страдающую церебральным параличом, последние 16 лет. Сегодня ей почти 19.

[Гектор Чен, отец пациентки с ДЦП]:

«Она почувствовала себя счастливой, когда впервые села на лошадь. По-настоящему счастливой. Я обнаружил, что мышцы её спины и сила ног значительно укрепились. Поэтому я решил привозить её на ранчо кататься на лошадях раз в неделю, пока позволяют возможности. Она проводит здесь счастливые 30 минут».

А Эбигейл и Джозеф приводят в конюшню свою дочь с тех пор, как ей исполнилось полтора года. У неё синдром Ангельмана – редкое заболевание, сочетающее в себе серьёзную умственную отсталость, нарушения речи и, в её случае, эпилепсию.

Врачи утверждали, что девочка, скорее всего, не начнёт ходить до четырёх или пяти лет. Однако её родители говорят, что спустя полгода занятий она встала на ноги самостоятельно.

Один из тренеров на ранчо говорит, что видел результаты своими глазами.

[Ален Чан, тренер]:

«Я встречал детей с аутизмом и гиперактивностью, которые чувствовали себя на ранчо очень комфортно, потому что, даже если они без умолку разговаривали с лошадьми, это не изматывало животных».

Физиотерапевты отмечают, что эти лошади привыкли к объятиям и ласкам детей. Однако для них этот опыт нельзя назвать приятным.

[Чан Шуя, физиотерапевт]:

«Лошадь не любит, когда рядом люди. Она чувствует себя подавленной. Но во время иппотерапии ей приходится терпеть людей, которые сопровождают ребёнка. Ещё, когда дети сдавливают ей живот ногами, это может вызвать у неё зуд. Лошади приходится всё это терпеть».

Стоит отметить, что иппотерапия может улучшить координацию движений, осанку и контроль над мышцами. Это особенно актуально для людей с ДЦП.

Также улучшаются внимание и социальная активность у детей с аутизмом.

