Трамп подписал бюджет, завершивший четырёхдневный шатдаун правительства

Президент Дональд Трамп 3 февраля подписал пакет бюджетных законов, который завершил четырёхдневный частичный шатдаун федерального правительства.

Шатдаун начался 31 января из-за того, что Конгресс не смог вовремя утвердить финансирование. Демократы в Сенате заблокировали законопроект, требуя реформ в работе Иммиграционной и таможенной службы (ICE), входящей в Министерство внутренней безопасности.

Подписанный Трампом закон полностью профинансировал большинство федеральных ведомств, включая оборону, здравоохранение, транспорт и образование, до конца финансового года, то есть до 30 сентября.

Но Министерство внутренней безопасности получило деньги только на две недели – до 13 февраля. Демократы настояли на этом, чтобы использовать это как рычаг давления. Они хотят договориться о реформах в работе ICE, включая обязательные нательные камеры, строгие правила применения оружия и независимый надзор за операциями. В противном случае Министерство перестанет получать финансирование.

Одновременно по всей стране продолжаются массовые протесты, вызванные инцидентами в Миннеаполисе. Там агенты ICE застрелили двух американских граждан во время операций по массовым депортациям и рейдам против нелегальных мигрантов.

На фоне этого демократы отказались голосовать за полноценное финансирование Министерства без законодательных ограничений на действия ICE.

В итоге Трамп пошёл на компромисс. Однако, если в ходе переговоров реформы не утвердят в срок, то это скажется на работе многих служб. Так, перестанут работать офисы ICE, которые проводят депортации и рейды. Также могут остановиться проверки на границе, а аэропорты потеряют часть сотрудников, отвечающих за безопасность. Кроме того, будут парализованы службы береговой охраны и другие подразделения Министерства внутренней безопасности.

