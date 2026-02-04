Фестиваль света озаряет тёмные зимние вечера в Копенгагене

Светящиеся инсталляции разбавили своим сиянием тёмные краски зимних вечеров в Копенгагене. Художники и дизайнеры создали 45 произведений искусства для фестиваля света в датской столице.

Это инсталляция под названием «Водяная стена». Её автор – нидерландский мастер, живущий в Дании, Артур ван дер Зааг.

[Артур ван дер Зааг, художник]:

«Мы использовали воду, и она превращается в брызги. Получается трёхмерный эффект. И ветер также воздействует на инсталляцию, из-за чего она каждый раз выглядит по-разному. Но думаю, именно цвета и глубина придают инсталляции это ощущение великолепия».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Светящиеся инсталляции разбросаны по всему Копенгагену. Их можно осмотреть самостоятельно или во время экскурсии с гидом.

[Камилла, гостья фестиваля]:

«Думаю, это весело и красиво. Прогуливаешься и видишь свет и людей. Общаешься со знакомыми и незнакомцами, и так возникают социальные связи».

Световые инсталляции включают ежедневно с пяти до десяти часов вечера. Фестиваль продлится до 22 февраля. Каждый год его посещают сотни тысяч гостей.

Короткая ссылка на эту страницу: