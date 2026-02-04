Фестиваль света озаряет тёмные зимние вечера в Копенгагене

Светящиеся инсталляции разбавили своим сиянием тёмные краски зимних вечеров в Копенгагене. Художники и дизайнеры создали 45..
Светящиеся инсталляции разбавили своим сиянием тёмные краски зимних вечеров в Копенгагене. Художники и дизайнеры создали 45 произведений искусства для фестиваля света в датской столице.
Это инсталляция под названием «Водяная стена». Её автор – нидерландский мастер, живущий в Дании, Артур ван дер Зааг.
[Артур ван дер Зааг, художник]:
«Мы использовали воду, и она превращается в брызги. Получается трёхмерный эффект. И ветер также воздействует на инсталляцию, из-за чего она каждый раз выглядит по-разному. Но думаю, именно цвета и глубина придают инсталляции это ощущение великолепия».
Светящиеся инсталляции разбросаны по всему Копенгагену. Их можно осмотреть самостоятельно или во время экскурсии с гидом.
[Камилла, гостья фестиваля]:
«Думаю, это весело и красиво. Прогуливаешься и видишь свет и людей. Общаешься со знакомыми и незнакомцами, и так возникают социальные связи».
Световые инсталляции включают ежедневно с пяти до десяти часов вечера. Фестиваль продлится до 22 февраля. Каждый год его посещают сотни тысяч гостей.
