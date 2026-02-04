Парализованный мужчина с помощью мозгового чипа управляет компьютером

Британский студент Себастьян парализован и не может управлять руками и ногами. Но сейчас перемещает курсор по..

Британский студент Себастьян парализован и не может управлять руками и ногами. Но сейчас перемещает курсор по экрану ноутбука и делает это всего лишь силой мысли.

Это стало возможным после вживления микрочипа в черепную коробку. Он связан с мозгом микроскопическими нитями-электродами. Эта технология вернула Себастьяну жизненно важное чувство контроля. Он может открывать файлы в компьютере и даже играть в игры. Устройство разработала компания Илона Маска Neuralink.

[Себастьян Гомес-Пенья, участник эксперимента]:

«Подобные технологии дают надежду. Все, кто находится в таком же, как я, положении, пытаются что-то изменить в теле, чтобы понять, есть ли шанс на восстановление. Но теперь мне надо просто подумать: я двигаю рукой вправо, влево, шевелю пальцами. И технология понимает, что я хочу сделать, и выполняет это».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Операцию провели в больнице Университетского колледжа Лондона. Процедура длилась пять часов. Выполнял её робот-хирург, разработанный компанией Neuralink. Он точно разместил электроды в определённых областях мозга. После имплантации они передают в чип мозговые сигналы. Искусственный интеллект их считывает и преобразует в действия.

[Харит Акрам, руководитель исследования]:

«Эта технология станет настоящим прорывом для пациентов с тяжёлыми неврологическими нарушениями, у которых очень мало возможностей стать менее зависимыми».

Себастьян входит в число семи человек в Великобритании, которые участвуют в испытаниях. Цель эксперимента – проверить безопасность и надёжность устройства.

Имплантаты уже получили более 20 пациентов из таких стран, как США, Канада, Великобритания и ОАЭ.

Короткая ссылка на эту страницу: