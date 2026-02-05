На Кубу пришли аномальные холода

Кубинцы облачаются в куртки, шарфы и шапки. На остров пришли аномальные холода. Обычно здесь круглый год..

Кубинцы облачаются в куртки, шарфы и шапки. На остров пришли аномальные холода. Обычно здесь круглый год ходят в футболках.

[житель Гаваны]:

«Нас, кубинцев, можно считать трусами, потому что мы не приспособлены к такому холоду. Климат у нас всегда был тропическим. Есть же поговорка, что на Кубе – вечное лето. Если приезжаете сюда зимой, даже в декабре, то идёте на пляж. А сейчас никто туда не пойдёт. Все сидят дома. С раннего утра все двери и балконы закрыты. Видишь это и думаешь: “Как же кубинцы боятся холода!” Дело не в том, что мы его боимся – мы просто к нему не готовы».

По данным кубинских метеорологов, в провинции Матансас зафиксировали 0°C. Для страны это рекорд за всю историю наблюдений – минусовых температур здесь, как правило, не бывает вообще. Предыдущий национальный рекорд датируется 1996 годом, когда в провинции Маябеке к востоку от Гаваны зафиксировали 0,6°C.

[жительница Гаваны]:

«Нам приходится принимать меры предосторожности: держать окна и двери закрытыми, поддерживать максимально комфортную температуру горячей водой, тепло одевать девочек в школу».

Теплую одежду приходится искать и домашним животным.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[жительница Гаваны]:

«Я постоянно его грею. У него есть маленькое одеяло и кроватка, но сейчас так холодно, что он перебрался ко мне в кровать».

По данным метеорологов, резкое снижение температуры вызвал интенсивный холодный фронт, который принёс в Карибский бассейн массу полярного воздуха из Северной Америки.

Короткая ссылка на эту страницу: