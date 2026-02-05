fb pixel
Администрация Трампа отзывает 700 федеральных агентов из Миннесоты

700 федеральных агентов иммиграционной службы ICE покинут Миннесоту. Об этом заявил куратор пограничной политики администрации Трампа..

Дата загрузки: 2026-02-05

700 федеральных агентов иммиграционной службы ICE покинут Миннесоту. Об этом заявил куратор пограничной политики администрации Трампа Том Хоман. Он также сказал, что около 2000 агентов по-прежнему останутся в штате.

[Том Хоман, куратор пограничной политики США]:
«Для тех, кто не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, не предусмотрено освобождение от мер по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства. Если вы в стране нелегально, вы не исключены из числа подозреваемых».

Причиной отзыва сотрудников Хоман назвал «значительный прогресс» в операции и сотрудничество с государственными и местными чиновниками.

Офицеры ICE проводят рейды на нелегальных мигрантов с целью их депортации. Однако их действия в демократическом штате вызвали массовые протесты, в ходе которых офицеры ICE застрелили двоих граждан США.

Трамп направил Хомана в Миннесоту в конце января. Его задачей было смягчить возросшую напряжённость.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей подали иск против администрации Трампа в федеральный суд, требуя отозвать федеральные силы.

В среду Хоман заявил, что провёл полезные беседы с обоими чиновниками.

На вопрос, считает ли он операцию успешной, Хоман ответил, что, по его мнению, она улучшила общественную безопасность, но не была идеальной.

Между тем, суд США приговорил американца, обвиняемого в попытке покушения на Дональда Трампа, к пожизненному заключению.

Примерно за два месяца до президентских выборов в 2024 году агенты Секретной службы обнаружили Райана Раута в кустах на поле для гольфа во Флориде с полуавтоматической винтовкой.

59-летний Раут был признан виновным по пяти пунктам, включая попытку покушения. Сам он заявил, что не пытался убить Трампа. Он также сказал, что готов пройти психологическое лечение от расстройства личности в тюрьме.

Трамп приветствовал приговор в сообщении на Truth Social, написав: «Это был злой человек со злым умыслом, и его поймали».

