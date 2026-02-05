Администрация Трампа отзывает 700 федеральных агентов из Миннесоты

700 федеральных агентов иммиграционной службы ICE покинут Миннесоту. Об этом заявил куратор пограничной политики администрации Трампа..
700 федеральных агентов иммиграционной службы ICE покинут Миннесоту. Об этом заявил куратор пограничной политики администрации Трампа Том Хоман. Он также сказал, что около 2000 агентов по-прежнему останутся в штате.
[Том Хоман, куратор пограничной политики США]:
«Для тех, кто не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, не предусмотрено освобождение от мер по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства. Если вы в стране нелегально, вы не исключены из числа подозреваемых».
Причиной отзыва сотрудников Хоман назвал «значительный прогресс» в операции и сотрудничество с государственными и местными чиновниками.
Офицеры ICE проводят рейды на нелегальных мигрантов с целью их депортации. Однако их действия в демократическом штате вызвали массовые протесты, в ходе которых офицеры ICE застрелили двоих граждан США.
Трамп направил Хомана в Миннесоту в конце января. Его задачей было смягчить возросшую напряжённость.
Губернатор Миннесоты Тим Уолз и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей подали иск против администрации Трампа в федеральный суд, требуя отозвать федеральные силы.
В среду Хоман заявил, что провёл полезные беседы с обоими чиновниками.
На вопрос, считает ли он операцию успешной, Хоман ответил, что, по его мнению, она улучшила общественную безопасность, но не была идеальной.
Между тем, суд США приговорил американца, обвиняемого в попытке покушения на Дональда Трампа, к пожизненному заключению.
Примерно за два месяца до президентских выборов в 2024 году агенты Секретной службы обнаружили Райана Раута в кустах на поле для гольфа во Флориде с полуавтоматической винтовкой.
59-летний Раут был признан виновным по пяти пунктам, включая попытку покушения. Сам он заявил, что не пытался убить Трампа. Он также сказал, что готов пройти психологическое лечение от расстройства личности в тюрьме.
Трамп приветствовал приговор в сообщении на Truth Social, написав: «Это был злой человек со злым умыслом, и его поймали».
