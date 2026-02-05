Двое раненых в результате стрельбы в школе в Словакии

В одной из школ Словакии ученик шестого класса открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам, ранив..
В одной из школ Словакии ученик шестого класса открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам, ранив двоих мальчиков. Инцидент произошёл в городе Нове-Место-над-Вагом на западе страны.
Пресс-секретарь полиции сообщила, что пострадавшим была оказана немедленная медицинская помощь на месте происшествия.
[Петра Кленкова, пресс-секретарь полиции]:
«К счастью, жизни учеников ничего не угрожает».
Сразу после стрельбы родители бросились забирать детей из школы.
[Кристина, сестра школьников]:
«Я точно не знала, что произошло, но директор успокоила шокированных родителей. Они забрали своих детей. Я пошла за братьями, мне было страшно».
[Филип, отец школьника]:
«К тому, что такое происходит в Америке, уже все привыкли, хоть это и печально. В восточной Словакии было подобное, но я никогда не думал, что мы столкнёмся с таким здесь».
Директор школы сообщила, что у мальчика, который принёс оружие, были проблемы с поведением.
[Катарина Яросинцова, директор школы]:
«Выстрел был в сторону мальчиков, которые абсолютно беспроблемны. А ученик, который выстрелил, проблемный. Мы давно этим занимаемся, с ним работал Центр консультирования и профилактики. Но я не знаю причины, по которой он это сделал».
В настоящее время ведётся следствие. Полиция выясняет мотивы мальчика, а также обстоятельства, при которых он получил пневматическое оружие.
