В Уфе подросток ранил ножом четверых индийских студентов и двоих полицейских

15-летний подросток, вооружённый ножом, совершил нападение в общежитии Башкирского государственного медицинского университета в Уфе. Ранения получили четверо индийских студентов.

Нападавший при задержании оказал сопротивление и ранил двоих полицейских, а также самого себя. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Пострадавшим студентам оказывают медицинскую помощь. Кроме того, с ними работают психологи.

[Евгений Каневский, сотрудник СК России]:

«Следственным управлением Республики возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего уфимца по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь двух сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты и сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершённого преступления».

По словам очевидцев, подросток при нападении на иностранных студентов выкрикивал националистические лозунги.

Об инциденте сообщили посольству Индии, а также родственникам пострадавших.