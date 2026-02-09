До 27 возросло число жертв взрыва на шахте в Индии

Поисково-спасательная операция продолжается на нелегальной угольной шахте на северо-востоке Индии. Здесь прогремел взрыв. Подтверждена гибель 27..

Поисково-спасательная операция продолжается на нелегальной угольной шахте на северо-востоке Индии. Здесь прогремел взрыв. Подтверждена гибель 27 человек. Ещё восемь шахтёров пострадали.

[Хитендер Пал Сингх Кандари, командир Нац. службы спасения]:

«Согласно информации, полученной от администрации, в первый день до начала операции было обнаружено 18 тел. Затем, после начала операции, вчера мы обнаружили четыре тела, и сегодня – два».

Взрыв прогремел около 10 утра в районе Восточные холмы Джайнтии, в шахте, какие здесь называют «крысиными норами». В них очень узкие туннели, по которым можно передвигаться только ползком.

Что стало причиной взрыва, не сообщают.

Спасательные работы не смогли начать немедленно из-за отдалённого расположения шахты. Чтобы добраться до места происшествия, спасателям пришлось ехать несколько часов по бездорожью.

Шахты типа «крысиная нора» когда-то широко использовались в северо-восточных штатах Индии, но в 2014 году официально их запретили из-за высокого процента смертности среди шахтёров и ущерба окружающей среде.

