До 27 возросло число жертв взрыва на шахте в Индии

Поисково-спасательная операция продолжается на нелегальной угольной шахте на северо-востоке Индии. Здесь прогремел взрыв. Подтверждена гибель 27 человек. Ещё восемь шахтёров пострадали.
[Хитендер Пал Сингх Кандари, командир Нац. службы спасения]:
«Согласно информации, полученной от администрации, в первый день до начала операции было обнаружено 18 тел. Затем, после начала операции, вчера мы обнаружили четыре тела, и сегодня – два».
Взрыв прогремел около 10 утра в районе Восточные холмы Джайнтии, в шахте, какие здесь называют «крысиными норами». В них очень узкие туннели, по которым можно передвигаться только ползком.
Что стало причиной взрыва, не сообщают.
Спасательные работы не смогли начать немедленно из-за отдалённого расположения шахты. Чтобы добраться до места происшествия, спасателям пришлось ехать несколько часов по бездорожью.
Шахты типа «крысиная нора» когда-то широко использовались в северо-восточных штатах Индии, но в 2014 году официально их запретили из-за высокого процента смертности среди шахтёров и ущерба окружающей среде.
