Национальная ассамблея Венесуэлы приняла в первом чтении закон об амнистии. Он предусматривает немедленное освобождение лиц, заключённых..

В Венесуэле предварительно утвердили закон об амнистии для протестующих

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла в первом чтении закон об амнистии. Он предусматривает немедленное освобождение лиц, заключённых за участие в протестах или за критику политиков. Законопроект единогласно поддержали депутаты парламента, среди которых большинство – от правящей социалистической партии.

Согласно документу, амнистия также предполагает возвращение конфискованных активов, отмену международных розыскных мер, в том числе от Интерпола, и возможность возвращения в страну оппозиционных деятелей в изгнании. Дата второго и окончательного голосования пока не назначена.

Оппозиция Венесуэлы и правозащитные организации на протяжении многих лет утверждали, что власти используют задержания для подавления инакомыслия. По их данным, политикам, сотрудникам служб безопасности, журналистам и активистам произвольно предъявляют обвинения в терроризме и государственной измене.

Оппозиционные депутаты назвали закон об амнистии возможностью для национального примирения и восстановления гражданских свобод.

[Томас Гуанипа, депутат оппозиции]:

«Закон о всеобщей амнистии может ознаменовать начало новой исторической эры в этой стране, эры подлинного примирения между всеми венесуэльцами».

В прошлом месяце США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Новое руководство страны выполняет требования Вашингтона, в том числе в сфере нефтяных сделок. Оно также начало постепенное освобождение лиц, которых правозащитные организации и оппозиция классифицируют как политических заключённых.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Согласно проекту закона, амнистия будет распространяться на преступления, совершённые с 1 января 1999 года до момента вступления документа в силу. Она будет применяться к лицам, действовавшим мирным путём или имеющим проблемы со здоровьем. При этом амнистия не коснётся осуждённых за нарушения прав человека, военные преступления, убийства, коррупцию и незаконный оборот наркотиков.

Короткая ссылка на эту страницу: