В Венесуэле предварительно утвердили закон об амнистии для протестующих

Дата загрузки: 2026-02-09
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла в первом чтении закон об амнистии. Он предусматривает немедленное освобождение лиц, заключённых за участие в протестах или за критику политиков. Законопроект единогласно поддержали депутаты парламента, среди которых большинство – от правящей социалистической партии.
Согласно документу, амнистия также предполагает возвращение конфискованных активов, отмену международных розыскных мер, в том числе от Интерпола, и возможность возвращения в страну оппозиционных деятелей в изгнании. Дата второго и окончательного голосования пока не назначена.
Оппозиция Венесуэлы и правозащитные организации на протяжении многих лет утверждали, что власти используют задержания для подавления инакомыслия. По их данным, политикам, сотрудникам служб безопасности, журналистам и активистам произвольно предъявляют обвинения в терроризме и государственной измене.
Оппозиционные депутаты назвали закон об амнистии возможностью для национального примирения и восстановления гражданских свобод.
[Томас Гуанипа, депутат оппозиции]:
«Закон о всеобщей амнистии может ознаменовать начало новой исторической эры в этой стране, эры подлинного примирения между всеми венесуэльцами».
В прошлом месяце США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Новое руководство страны выполняет требования Вашингтона, в том числе в сфере нефтяных сделок. Оно также начало постепенное освобождение лиц, которых правозащитные организации и оппозиция классифицируют как политических заключённых.
Согласно проекту закона, амнистия будет распространяться на преступления, совершённые с 1 января 1999 года до момента вступления документа в силу. Она будет применяться к лицам, действовавшим мирным путём или имеющим проблемы со здоровьем. При этом амнистия не коснётся осуждённых за нарушения прав человека, военные преступления, убийства, коррупцию и незаконный оборот наркотиков.
