Как видят мир двухмесячные младенцы: новое исследование удивило учёных

Младенцы способны различать объекты, которые они видят вокруг себя, уже в два месяца. Об этом говорит новое исследование, проведённое в Ирландии. Его результаты опубликовали в журнале Nature Neuroscience. Оно поможет лучше понять когнитивное развитие в младенческом возрасте.

Исследователи изучили данные сканирования мозга 130 двухмесячных младенцев.

Их получили в то время, когда дети были в бодрствующем состоянии, находясь в МРТ-сканере.

В процессе младенцам показывали изображения из десятка категорий, такие как деревья и животные.

Как показали полученные данные, мозг детей активизировался по-разному, когда они видели животных и неодушевлённые предметы.

[Клиона О’Доэрти, ведущий автор исследования]:

«Мы изучаем определённую область, расположенную вдоль части мозга, где обрабатывается визуальная информация. Мы регистрируем поглощение кислорода клетками. Именно это мы и визуализируем в ходе МРТ-исследования».

Многие предыдущие исследования основывались на том, как долго младенец смотрел на объект, что трудно оценить в раннем возрасте.

Благодаря новым исследованиям учёные надеются выявлять психические трудности в гораздо более раннем возрасте, а не ждать их проявления позднее.

[Густаво Судре, профессор геномной нейровизуализации]:

«Часто мы диагностируем определённое расстройство на основе поведения, а то, что вызывает это в мозгу, может проявиться гораздо раньше».

Исследователи говорят, что в будущем учёные смогут связать подобные методы визуализации с когнитивными результатами в более позднем возрасте.

