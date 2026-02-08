Как видят мир двухмесячные младенцы: новое исследование удивило учёных

Младенцы способны различать объекты, которые они видят вокруг себя, уже в два месяца. Об этом говорит..
Младенцы способны различать объекты, которые они видят вокруг себя, уже в два месяца. Об этом говорит новое исследование, проведённое в Ирландии. Его результаты опубликовали в журнале Nature Neuroscience. Оно поможет лучше понять когнитивное развитие в младенческом возрасте.
Исследователи изучили данные сканирования мозга 130 двухмесячных младенцев.
Их получили в то время, когда дети были в бодрствующем состоянии, находясь в МРТ-сканере.
В процессе младенцам показывали изображения из десятка категорий, такие как деревья и животные.
Как показали полученные данные, мозг детей активизировался по-разному, когда они видели животных и неодушевлённые предметы.
[Клиона О’Доэрти, ведущий автор исследования]:
«Мы изучаем определённую область, расположенную вдоль части мозга, где обрабатывается визуальная информация. Мы регистрируем поглощение кислорода клетками. Именно это мы и визуализируем в ходе МРТ-исследования».
Многие предыдущие исследования основывались на том, как долго младенец смотрел на объект, что трудно оценить в раннем возрасте.
Благодаря новым исследованиям учёные надеются выявлять психические трудности в гораздо более раннем возрасте, а не ждать их проявления позднее.
[Густаво Судре, профессор геномной нейровизуализации]:
«Часто мы диагностируем определённое расстройство на основе поведения, а то, что вызывает это в мозгу, может проявиться гораздо раньше».
Исследователи говорят, что в будущем учёные смогут связать подобные методы визуализации с когнитивными результатами в более позднем возрасте.
