Как Ив Сен-Лоран был связан с театром и балетом, показали на выставке

Это длинное платье прямого кроя, покрытое серебряными пайетками, Ив Сен-Лоран создал для французской актрисы Арлетти. В нём она появилась в пьесе Жана Кокто «Священные чудовища» в 1966 году.

Наряд стал частью выставки под названием «Ив Сен-Лоран на сцене». Она открылась в Марракеше в музее, который посвящён творчеству французского модельера. Здесь можно проследить, как театр, балет и мьюзиклы повлияли на его работу.

Вместо того чтобы фокусироваться на моде, Ив Сен-Лоран подходил к костюму как к форме повествования. Его связь с исполнительскими искусствами началась рано. Он открыл для себя театр ещё подростком, задолго до того, как стал модельером. В то время он ставил собственные спектакли, разрабатывая костюмы и декорации.

[Мэдисон Кокс, куратор музея]:

«Ив Сен-Лоран, даже будучи подростком, в 12, 13, 14 лет, ставил спектакли и театральные постановки. Он построил небольшой театр из картона, а его зрителями были две его сестры».

Среди главных экспонатов выставки – эскизы Сен-Лорана для балета Ролана Пети «Сирано де Бержерак» 1959 года.

Ещё один значимый экспонат – костюм, созданный модельером для «Свадьбы Фигаро» в 1964 году. Это был его первый крупный театральный заказ.

В целом посетителей знакомят с творческим процессом: от первых эскизов и правок до готовых костюмов. Выставка также включает проекты, которые так и не были претворены в жизнь.

Экспозиция объединяет около 250 работ, включая костюмы, эскизы, фотографии и видеоматериалы. Многие из них никогда не представляли в Марракеше и редко выставляли в Париже.

«Ив Сен-Лоран на сцене» продлится до 5 января следующего года.

