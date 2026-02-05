Забег по пекарням: булочный марафон провели в Копенгагене

Вкусная булочка на завтрак – часть идеального датского утра. Но его можно провести ещё лучше, если..

Вкусная булочка на завтрак – часть идеального датского утра. Но его можно провести ещё лучше, если поучаствовать в необычном марафоне в Копенгагене. Здесь второй год подряд устраивают забег накануне Великого поста.

Участники должны пробежать 21 километр – дистанцию полумарафона. Маршрут проходит через десять лучших пекарен датской столицы. В каждой надо попробовать традиционную булочку фастенлавнсболле.

[участница забега]:

«Возможно, после этого дня я немного устану от фастенлавнсболле, но потом снова буду в форме».

В Дании фастенлавнсболле принято печь во время праздника Вастлавьи, который напоминает славянскую Масленицу. Однако булочки стали так популярны, что их начинают печь уже в январе.

[Фредерикке Локзински, сотрудница компании Flere Fugle]:

«Людям очень нравится то, что доступно ограниченное время. Это как особый период. Булочки можно попробовать только в это время года. Поэтому они особенно ценные. И нужно попробовать разные виды».

В прошлом году заявки на участие в булочном марафоне подали 8000 человек. Отобрали только 100. В этот раз организаторы получили 11 500 заявок. Повезло 300 желающим. Некоторые приехали из других стран.

[участница забега]:

«Это звучало заманчиво, и я обожаю фастенлавнсболле. Так что я хотела попробовать много разных булочек и узнать, какая самая лучшая».

Бегуны говорят, что самое сложное в марафоне – есть булочки.

[участница забега]:

«Я уже довольно сыта и должна сказать, что это стало новым вызовом для меня».

Датская фастенлавнсболле – это булочка из слоёного теста с начинкой из взбитых сливок и варенья, покрытая глазурью. Сейчас пекари экспериментируют, поэтому существует уже много вариаций булочек.

