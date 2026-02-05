Забег по пекарням: булочный марафон провели в Копенгагене

Вкусная булочка на завтрак – часть идеального датского утра. Но его можно провести ещё лучше, если..
Дата загрузки: 2026-02-05
Вкусная булочка на завтрак – часть идеального датского утра. Но его можно провести ещё лучше, если поучаствовать в необычном марафоне в Копенгагене. Здесь второй год подряд устраивают забег накануне Великого поста.
Участники должны пробежать 21 километр – дистанцию полумарафона. Маршрут проходит через десять лучших пекарен датской столицы. В каждой надо попробовать традиционную булочку фастенлавнсболле.
[участница забега]:
«Возможно, после этого дня я немного устану от фастенлавнсболле, но потом снова буду в форме».
В Дании фастенлавнсболле принято печь во время праздника Вастлавьи, который напоминает славянскую Масленицу. Однако булочки стали так популярны, что их начинают печь уже в январе.
[Фредерикке Локзински, сотрудница компании Flere Fugle]:
«Людям очень нравится то, что доступно ограниченное время. Это как особый период. Булочки можно попробовать только в это время года. Поэтому они особенно ценные. И нужно попробовать разные виды».
В прошлом году заявки на участие в булочном марафоне подали 8000 человек. Отобрали только 100. В этот раз организаторы получили 11 500 заявок. Повезло 300 желающим. Некоторые приехали из других стран.
[участница забега]:
«Это звучало заманчиво, и я обожаю фастенлавнсболле. Так что я хотела попробовать много разных булочек и узнать, какая самая лучшая».
Бегуны говорят, что самое сложное в марафоне – есть булочки.
[участница забега]:
«Я уже довольно сыта и должна сказать, что это стало новым вызовом для меня».
Датская фастенлавнсболле – это булочка из слоёного теста с начинкой из взбитых сливок и варенья, покрытая глазурью. Сейчас пекари экспериментируют, поэтому существует уже много вариаций булочек.
Короткая ссылка на эту страницу: