Робот-собака поднимается на Этну «вынюхивать» вулканические газы

Робот-собака на вулкане Сицилия, Италия Этот робот-собака исследует склоны Этны – самого большого действующего вулкана в..

Робот-собака на вулкане

Сицилия, Италия

Этот робот-собака исследует склоны Этны – самого большого действующего вулкана в Италии и во всей Европе. Задача «умного» устройства – «вынюхивать» газы, которые могут сигнализировать об изменениях вулканической активности.

Пока это только полевые испытания. Робота создали в Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

[Юлия Рихтер, исследовательница]:

«Вулканы – очень непредсказуемая среда. Мы хотим заранее прогнозировать извержения. А для этого нужны данные. И чтобы получить их, нужны люди или новый способ доставки приборов на вулкан».

Проблема в том, что отправка людей на действующий вулкан – сложная и опасная задача. Там нестабильный рельеф и токсичные газы. Поэтому исследователи хотят использовать роботов.

Механическая собака оснащена камерами для 3D-сканирования, датчиками и масс-спектрометром, который позволяет исследовать различные виды газов.

Передвигаться по краям кратеров, рыхлому вулканическому грунту и другой неровной местности роботу-собаке помогает искусственный интеллект.

[Юлия Рихтер, исследовательница]:

«Он определяет стратегию передвижения. Устройство учится перемещать двигатели согласованным образом, и это позволяет ему разрабатывать очень надежные алгоритмы управления, чтобы преодолевать сложную местность – такую, какую мы видим на вулкане».

Робот-собака выполнил три задачи на разнообразном рельефе. Показатель автономности при этом был в диапазоне от 93 до 100 процентов. Робот обнаружил пять из восьми источников гелия, которые во время эксперимента заменяли газовые выбросы вулкана.

Когда механическая собака станет полностью автономной, её смогут использовать для научных исследований.

