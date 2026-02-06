На Испанию и Португалию обрушился шторм «Леонардо»

В Испании эвакуируют целый горный городок после нашествия шторма «Леонардо». В Грасалеме проживает около полутора тысяч..

В Испании эвакуируют целый горный городок после нашествия шторма «Леонардо». В Грасалеме проживает около полутора тысяч человек.

Полиция и нацгвардейцы обходят дома и призывают людей выезжать. Эвакуированных размещают в спортивно-развлекательном центре и доме престарелых, которые переоборудовали во временные убежища в близлежащем городе Ронда. Военные доставляют сюда продукты питания и воду.

Грасалема – один из самых дождливых городов Испании.

А это уже Португалия. Здесь в результате наводнений, вызванных штормом, сообщают об одном погибшем. В регионе Алентежу пожилого мужчину смыло вместе с его автомобилем на затопленной дороге.

На юге страны вышла из берегов река Саду. Жители города Алкасер-ду-Сал тоже эвакуируются.

[местная жительница]:

«Я работаю здесь в доме престарелых. Здесь всё разрушено, остались только стены. И такое чувство, будто мы беспомощны и ничего не можем сделать, и это очень сложно. Мне 59 лет, и я не помню, чтобы когда-либо видела что-то подобное».

[местная жительница]:

«Примерно в 1963 году, когда я была маленькой, было сильное наводнение, но такого, как сейчас, я не видела никогда. Это какое-то безумие».

«Леонардо» – последний из шести зимних штормов, обрушившихся на Португалию и Испанию с начала этого года.

По словам учёных, наводнения становятся всё более частыми по всей Европе, поскольку атмосфера нагревается и удерживает больше влаги. Так, в октябре 2024 года беспрецедентные внезапные наводнения унесли жизни 237 человек в испанской Валенсии.

